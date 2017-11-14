Как сохранить красоту лица после 40 лет

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Дамы в таком деликатном возрасте, несмотря на общественное мнение, стараются все чаще поддерживать красоту при помощи дополнительного ухода за собой.Ведь все чаще возраст не становится преградой для того, чтобы выглядеть по-настоящему женственно и ухоженно.Для этого важно понимать, что возрастные особенности ухода должны учитываться и если этого не делать, то вместо пользы можно нанести себе серьезный урон. Для того, чтобы избежать ошибок, нужно знать простые советы и приемы, описанные в статье.Гормональная перестройка - нормальный процесс в таком возрасте. В процессе перестройки, однако, кожа становится нередко более тонкой из-за существенной потери влаги в большом количестве. Следовательно, кожа становится более чувствительной и ей нужен дополнительный, особый уход. Из-за нарушений важных обменных процессов кожа также часто становится склонной к отекам. Пигментация и знаменитые звездочки на лице- еще один явный признак солидного возраста женщины.Некоторые женщины в бальзаковском возрасте жалуются на появление прыщей в самых неожиданных местах. И их удивление весьма очевидно, ведь прыщи нормальны лишь в периоды подросткового возраста. Также нормой считаются прыщи в периоды беременности или простуд из-за сбоя в работе некоторых важных систем, пишет журнал ladyhealth.com.ua. Появление прыще й в зрелом возрасте может сигнализировать о проблемах в работе обменных процессов, гормональном сбое, а также проблемой в работе репродуктивной системы и половых органов.В домашних процедурах по уходу за собой одним из решающих моментов в процессе старения является увлажнение и дополнительное питание. Эти два фактора считаются основными в процессе старения. Кожа выглядит более увлажненной и подтянутой, она меньше склонна к отекам. Необходимо делать специальные маски и процедуры, если есть желание замедлить процессы старения.В процессе ухода за собой после 40-ка лет важно обращать внимание на средства, содержащие коллаген. Это своеобразный белковый компонент кожи, отвечающий за ее эластичность и молодость.Кстати, можно использовать эти крема и после 30-ти. Так процессы старения будут меньше заметны в более деликатном возрасте. Для подтяжки лица можно заниматься фитнесом для лица. В интернете есть много роликов на данную тематику. Такая гимнастика естественным путем подтянет овал и сэкономит нервы и средства вместо походов к пластическому хирургу.Возраст после 40-ка - не приговор и красота доступна, главное - научиться ухаживать за собой и видеть ее даже в мелочах.