Ученые рассказали, как жара может убивать людей

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По мере того, как глобальная температура продолжает расти, тепловые волны становятся все более распространенными и более смертоносными, чем когда-либо прежде, предупреждают ученые из Университета Гавайских островов.В ходе проведенного анализа специалисты установили, что существует более 27 разных способов, с помощью которых жара может убивать людей. К наиболее опасным из них относятся сердечные приступы, печеночная недостаточность и повреждение головного мозга – все эти события возникают из-за воздействия высокой температуры.Исследования, проведенные экспертами, показали, что экстремальные тепловые волны создают значительную опасность для жизни людей. В ходе испытаний эксперты определили 5 ключевых механизмов, которые влияют на 7 жизненно важных органов, когда тело подвергается воздействию сильной жары. Большинство из этих механизмов срабатывают, поскольку организм перенаправляет поток крови к коже с целью охлаждения. Этот процесс приводит к снижению притока крови к другим органам. Каскад последствий этого недостатка кровотока может привести к множеству негативных последствий для здоровья, повышая риск смерти, говорят ученые.К таким последствиям относятся неадекватное кровоснабжение жизненно важных органов, токсичное для клеток повышение температуры тела, возникновение воспалительной реакции, образование сгустков крови и отмирание мышечных волокон с последующим высвобождением токсичного для почек белка.