Диетологи назвали необходимый продукт для здоровья

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В 100 граммах сала 89 граммов приходится на жир – по этой причине многие сторонники здорового питания избегают употреблять этот продукт. Однако диетологи убеждены: сало в рационе необходимо.Диетолог Дарья Еремишина рассказала, почему есть сало полезно для здоровья. В этом продукте, несмотря на его жирность, содержится множество необходимых организму витаминов, макро- и микроэлементов. По словам специалиста, употребление свиного сала помогает сделать иммунитет крепче, а также улучшает мозговые функции, в том числе способствуя снижению риска появления болезни Альцгеймера.Позитивно действуют вещества из состава свиного сала (например, лецитин) и на сосудистую систему - активирует выведение из организма холестерина, содействует выработке качественной крови. Кроме того, сало содержит много антиоксидантов, и у людей, которые употребляют его время от времени, снижается вероятность возникновения онкологических заболеваний.Диетолог отметила, что сало следует есть не больше одного-двух кусочков в день. Усвоиться его жирам в организме помогут зелень и черный хлеб. Но следует знать, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени, а также страдающим атеросклерозом и сердечными нарушениями, ожирением от сала лучше все же отказаться.Также не стоит забывать, что полезным для здоровья является лишь сало в соленом или маринованном виде. Термическая обработка разрушает содержащиеся в нем витамины.