Медики рассказали, в какое время лучше всего ходить в туалет

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Человек должен посещать туалет в тот момент, когда у него возникают для этого позывы. Однако эксперты определили, что существуют идеальные отрезки дня, позволяющие удовлетворять естественные потребности.Слышали ли вы о том, что существует идеальное время для посещения туалета? Особенно это касается тех людей, которые отправляются в туалет для выполнения «большой работы».Отметим, что не имеется каких-то строгих нормативов посещения туалета с этой целью. Кто-то может делать это трижды в день, а кто-то и раз в неделю, и оба этих показателя считаются нормальными. Однако значительно более распространенным является посещение туалета для дефекации один раз в день.И вот теперь ученые утверждают, что наиболее полезно для здоровья выполнять эту задачу в течение первых 30 минут после пробуждения. Это связано с тем, что наш кишечник бывает слишком загружен процессом переработки пищи, полученной еще до отхода ко сну. Как только мы просыпаемся и начинаем двигаться, кишечник готов к избавлению от вчерашних отходов.Однако если вы сталкиваетесь с нерегулярными движениями кишечника, и после пробуждения вам не хочется посещать туалет, то не отчаивайтесь. Существуют определенные действия, которые помогут восстановить нормальную работу кишечника.1. Старайтесь принимать пищу и спать строго по графику.2. Употребляйте больше волокон, фруктов и овощей.3. Не забывайте про важность увлажнения.4. Занимайтесь спортом.5. Избегайте переработанных продуктов питания.6. Посещайте туалет только в том случае, если вам этого действительно хочется. Не нужно терпеть!