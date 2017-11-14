Ученые назвали тип глаз, который делает человека более привлекательным

В исследовательском мире рассказали, какие люди считаются более привлекательными.Исследования ученых показали, что люди с темным кольцом вокруг радужки глаза воспринимаются другими более привлекательными.Опыты ученых были проведены с целью установить влияние лимбальных колец на первые впечатления от человека. Эксперты уверены, именно лицевая привлекательность отражает здоровье человека.В исследовании приняли участие несколько сотен человек, сообщает издание Planet Today. В течение трех часов они просматривали и оценивали ряд лиц, некоторые их которых имели кольца вокруг радужки глаз. После специалисты обнаружили, что лица с лимбальными кольцами имеют тенденцию считаться более здоровыми, чем лица без них.Ученые добавили, что кольца вокруг радужной оболочки со временем становятся менее заметными, так как снижается здоровье и человек стареет.