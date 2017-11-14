Простой, но эффективный рецепт от мужского облысения

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Вы не поверите, но полезное рядом!Оказалось, что спасительным препаратом оказался обычный кофе.Ученые из Йенского университета сообщили, что они нашли средство, которое может спасти мужчин, страдающих от облысения.Оказалось, что спасительным препаратом оказался обычный кофе. Именно этот напиток может спасти мужчин от потери волос раньше времени и сохранить шевелюру до глубокой старости в достойном виде без использования различных препаратов, которые отрицательно влияют на организм и оказывают также опасное воздействие на потенцию мужчин.При этом, ученые доказали, что обычный кофе содержит вещества, ускоряющие рост волосяных фолликул.Чтобы выяснить, как действует этот напиток на организм людей и помогает ли росту волос, ученые провели эксперимент по помещению волоса в бодрящий напиток. Он показал, что кофеин продлевает жизненный цикл волосяных фолликул.Ученые смотрели на то, как под действием кофеина рос волос. При этом, волосы помещались в пробирки с разным содержанием кофеина, чтобы лучше понять, зависит ли воздействие от концентрации. Оказалось, что зависит. Однако, ученые говорят, что это не значит, что нужно употреблять как можно больше этого напитка, а также делать его особенно крепким.Учёные рассказали, что мужчинам, имеющих предрасположенность к облысению стоит не только употреблять кофе внутрь, но и втирать в голову измельчённые кофейные зёрна. Это может снизить вероятность облысения, а также защитить кожу от выпадения волос. Также рекомендуется делать кофейные маски, которые позволят достичь того же эффекта.По мнению специалистов, такие действия способны защитить от потери волос.