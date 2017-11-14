Трудоголизм может привести к алкоголизму

Если человек по жизни трудоголик, существует риск, что в перспективе он станете алкоголиком. Это доказано на научном уровне.Связь между понятиями “алкоголик” и “трудоголик” удалось обнаружить специалистам, которые предупреждают, что связь эта очень тонкая, и носит она довольно тесный характер.Установить этот факт ученым удалось благодаря специально проведенному исследованию. Специалисты утверждают, что трудоголики злоупотребляют спиртным и алкоголем чаще, чем это делают менее трудолюбивые люди. В частности, люди, работающие больше пятидесяти часов в неделю, в 3,3 раза чаще попадают в зону риска стать зависимыми от спиртных напитков. Следовательно, увеличивается риск развития зависимости.Для тех, кто вообще не работает или занимается ведением домашнего хозяйства, такая вероятность гораздо ниже. В случае, если люди работают по 30-40 часов в неделю, риск стать зависимым от алкоголя возрастает в 1,5 раза.По словам исследователей, под алкоголизмом необходимо подразумевать ежедневное употребление «вредных» напитков, а также длительные запои, из которых очень сложно выйти.Люди, принимавшие активное участие в опросе, утверждают, что алкоголь считается для них единственной возможностью расслабиться и снять стресс после тяжелого рабочего дня.