Чем мужской мозг отличается от женского

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Ученые утверждают, что разобрались в человеческом мозге, а именно установили разницу между мужским и женским мозгом.Это стало возможным благодаря масштабному исследованию, проведенному специалистами Международного института прикладного системного анализа. Его результаты не только доказали, что мужской мозг отличается от женского, но и показали, чем.Итак, эксперты выяснили, что при одинаковом уровне образования женщины демонстрируют примерно равные с результатами мужчин на тестах памяти, а последние превосходят дам в вопросах математики. Проведенный сотрудниками института эксперимент предполагал тестирование около 31 тысячи человек из 13 стран Европы в возрасте от 50 и старше лет.Мужчины всех возрастных групп прошли тест по математике более успешно. Специалисты отмечают, что разрыв в результатах между женщинами и мужчинами уменьшался по мере того как увеличивался уровень жизни в странах, где проживали представительницы слабого пола.При прохождении вербальных тестов наблюдался паритет.В тестах на память результаты также оказались примерно одинаковыми: женщины, проживающие в странах Северной Европы оказались более способными по сравнению с мужчинами из того же региона. Обратный результат показали жители стран Южной Европы – представители сильного пола превзошли показатели женщин.Ученые пришли к выводу, что при улучшении условий жизни женщины смогут извлечь больше пользы, нежели мужчины.Впрочем, мужчинам не стоит огорчаться. Потому что женщины должны равняться на них при… потреблении пищи.Так, американский диетолог Джим Уайт рекомендует худеющим женщинам присмотреться к мужчинам и перенять их привычки в питании: стейк вместо торта и вино или виски вместо сладких коктейлей.По наблюдениям Джима Уайта, мужчины, следящие за фигурой, не считают калории, но выбирают более полезные продукты, чем женщины. Большинство женщин, желая похудеть, переходят на диетические обезжиренные продукты, тогда как мужчины просто ограничивают количество сладостей, но не отказываются от мяса и молочных продуктов нормальной жирности. Это позволяет мужчинам эффективно избавляться от лишних килограммов, сохраняя мышечную массу и не страдая от голода.Самая же главная хитрость мужчин заключается в том, что забота о фигуре для них неразрывно связана с физическими упражнениями, тогда как женщины чаще полагаются на диеты и разрекламированные средства для похудения.