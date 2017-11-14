Вегетарианцы чаще страдают депрессией, чем любители мяса

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Сторонников вегетарианства в мире не так уж мало: по статистике около 20% жителей планеты придерживаются такой системы питания. Причины такого выбора могут быть самыми разными: одни отказываются от употребления продуктов животного происхождения для улучшения здоровья, другие – по религиозным причинам, третьи – из-за этических соображений.Споры о том, действительно ли вегетарианство полезно, и не наносит ли оно ущерб здоровью, ведутся не первое десятилетие. У сторонников каждой точки зрения есть свои аргументы: вегетарианцы напирают, например, на то, что красное мясо может провоцировать риск развития рака, а мясоеды считают, что вегетарианцы не получают с пищей достаточного количества питательных веществ.Исследователи из Университета Бристоля (University of Bristol), похоже, обнаружили еще один довод в пользу употребления животной пищи. Они пришли к выводу, что сторонники вегетарианской диеты чаще испытывают депрессивные симптомы, чем те, кто не ограничивает употребление продуктов животного происхождения.Авторы проанализировали результаты исследования, проведенного еще в 1992 года. В нем приняли участие около 10 000 будущих отцов, 350 из которых были вегетарианцами.Уровень депрессии у участников оценивался по специальной шкале, когда срок беременности у их партнерш составлял 18 недель. Мужчин спросили об особенностях их рациона. Те, кто причислял себя к вегетарианцам, отметили, что любят овощи и зеленый салат, и при этом практически не употребляют сосиски, бургеры, мясо, птицу, субпродукты и белую рыбу. Впрочем, каждый десятый отметил, что не отказался бы от куска мясного пирога.Исследователи пришли к выводу, что вегетарианцы страдали депрессией чаще, однако они не нашли подтверждений того факта, что именно отказ от животной пищи провоцирует заболевание. Они предположили, что виной тому может недостаточно потребление некоторых микроэлементов и витаминов, например, малое количество витамина В12, но при этом доказательств того, что депрессия возникает именно из-за вегетарианства, пока не обнаружили.