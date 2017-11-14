Ученые обнаружили вещество, способное раз и навсегда убить рак

Онкологические заболевания являются наиболее сложными в лечении. Несмотря на то, что эксперты заявляют, что лечения и методы борьбы с раком существуют, причём довольно отличные, смертность от страшного недуга до сих пор на высоте. Однако вскоре ситуация может существенно измениться, так как учёным удалось открыть новое средство, способное побороть ракИсследованием в данной области занималась группа научных специалистов, работающие в ДВО РАН, ДВФУ, а также их коллеги из Германии и Швейцарии. Они выяснили, что в дальневосточном морском огурце (кукумарии) содержится вещество, которое способно убить раковые клетки, сообщили в пресс-службе ДВФУ.«Действие биологически-активного соединения фрондозид А доказано на моделях рака мочевого пузыря и лимфомы, устойчивых к известным химиотерапевтическим препаратам… Фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции. Исследователи обнаружили, что выделенное… вещество из кукумарии обладает настолько сильным действием, что убивает даже клетки без p53, устойчивые к классической химиотерапии», — отметили эксперты.Учёные заметили, что вещество давно было известно, однако это свойство открыто лишь сейчас. Испытания проводились на культурах раковых клеток. Они были успешными, однако потребуются дальнейшие тесты, которые помогут установить более точные связи.По словам научного специалиста Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергея Дышлова, изучение морских гидробионтов перспективно для поиска новых антираковых соединений. Дело в том, что морские беспозвоночные способны копить в собственных организмах высокоактивные вещества для самозащиты.