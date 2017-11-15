Как обнаружить у себя депрессию
Что такое депрессия? эмоционально-волевое расстройство психики, проявляющееся триадой симптомов: снижение настроения, замедление мышления и снижение двигательной активности.
Таким образом, можно выделить основные симптомы депрессии и депрессивных состояний :
-плохое настроение, на формирование которого не оказывают влияние какие-либо обстоятельства, длящееся более 14 дней;
-ангедония или потеря удовольствие от ранее интересующей и вызывающей приятные чувства деятельности (отказ от хобби);
-стабильное чувство «упадка сил», длящееся более трех-четырех недель.
Дополнительными симптомами являются:
-заниженная самооценка;
-негативное восприятие окружающей действительности;
-чувство собственной беспомощности и бесполезности, вины, тревоги и всепоглощающего страха;
-мысли о возможной смерти;
-неспособность концентрироваться и принимать решения;
-мысли о возможном самоубийстве
-нарушения аппетита, его отсутствие или не проходящее чувство голода;
-нарушения сна, выражающееся в бессоннице или сонливости;
-отмеченное снижение или прибавление в весе;
-Очень важно не путать депрессию и обычную усталость, плохое настроение.
Существую различные способы диагностики депрессии, но самым главным и самым важным является обращение к врачу соответствующего профиля, который поставит верный диагноз и назначит эффективное лечение. Будьте здоровы!
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил med2 в категорию Психиатрия
Добавить комментарий