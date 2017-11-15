Как обнаружить у себя депрессию

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Диагностика, а особенно самодиагностика депрессии - довольно сложный вопрос, ведь многие ее симптомы присущи и другим психическим расстройствам, да и человек, находящийся в данном состоянии не может достаточно объективно оценить и объяснить его. Подобную депрессии симптоматику можно встретить и в описании других заболеваний: шизофрении, психозов, неврозов. Но лечение каждого из этих состояний очень сильно различается.Что такое депрессия? эмоционально-волевое расстройство психики, проявляющееся триадой симптомов: снижение настроения, замедление мышления и снижение двигательной активности.-плохое настроение, на формирование которого не оказывают влияние какие-либо обстоятельства, длящееся более 14 дней;-ангедония или потеря удовольствие от ранее интересующей и вызывающей приятные чувства деятельности (отказ от хобби);-стабильное чувство «упадка сил», длящееся более трех-четырех недель.-заниженная самооценка;-негативное восприятие окружающей действительности;-чувство собственной беспомощности и бесполезности, вины, тревоги и всепоглощающего страха;-мысли о возможной смерти;-неспособность концентрироваться и принимать решения;-мысли о возможном самоубийстве-нарушения аппетита, его отсутствие или не проходящее чувство голода;-нарушения сна, выражающееся в бессоннице или сонливости;-отмеченное снижение или прибавление в весе;-Очень важно не путать депрессию и обычную усталость, плохое настроение.Существую различные способы диагностики депрессии, но самым главным и самым важным является обращение к врачу соответствующего профиля, который поставит верный диагноз и назначит эффективное лечение. Будьте здоровы!