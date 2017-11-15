Как обнаружить у себя депрессию

Диагностика, а особенно самодиагностика депрессии - довольно сложный вопрос, ведь многие ее симптомы присущи и другим психическим расстройствам, да и человек, находящийся в данном состоянии не может достаточно объективно оценить и объяснить его. Подобную депрессии симптоматику можно встретить и в описании других заболеваний: шизофрении, психозов, неврозов. Но лечение каждого из этих состояний очень сильно различается.

Что такое депрессия? эмоционально-волевое расстройство психики, проявляющееся триадой симптомов: снижение настроения, замедление мышления и снижение двигательной активности.

Таким образом, можно выделить основные симптомы депрессии и депрессивных состояний :

-плохое настроение, на формирование которого не оказывают влияние какие-либо обстоятельства, длящееся более 14 дней;

-ангедония или потеря удовольствие от ранее интересующей и вызывающей приятные чувства деятельности (отказ от хобби);

-стабильное чувство «упадка сил», длящееся более трех-четырех недель.

Дополнительными симптомами являются:

-заниженная самооценка;

-негативное восприятие окружающей действительности;

-чувство собственной беспомощности и бесполезности, вины, тревоги и всепоглощающего страха;

-мысли о возможной смерти;

-неспособность концентрироваться и принимать решения;

-мысли о возможном самоубийстве

-нарушения аппетита, его отсутствие или не проходящее чувство голода;

-нарушения сна, выражающееся в бессоннице или сонливости;

-отмеченное снижение или прибавление в весе;

-Очень важно не путать депрессию и обычную усталость, плохое настроение.

Существую различные способы диагностики депрессии, но самым главным и самым важным является обращение к врачу соответствующего профиля, который поставит верный диагноз и назначит эффективное лечение. Будьте здоровы!
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