Салаты с уксусом помогают сбросить лишний вес

Японские ученые выяснили, что небольшое количество уксуса, добавленного в салат стимулирует работу генов, которые расщепляют жиры и помогают сбросить лишние килограммы.Ученые из японского Центрального исследовательского института выяснили, что под воздействием малых доз уксуса в организм человека начинает вырабатывать особый белок, который стремительно сжигает лишний жир.В яблочном уксусе содержатся калий, натрий, магний, железо, кальций, фосфор – эти вещества благотворно влияют на работу пищеварительной системы. В составе этого продукта имеются такие органические кислоты, как яблочная, щавелевая, молочная и лимонная. Они стимулируют обменные процессы и подавляют аппетит и тягу к сладкому.