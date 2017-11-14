Салаты с уксусом помогают сбросить лишний вес
Ученые из японского Центрального исследовательского института выяснили, что под воздействием малых доз уксуса в организм человека начинает вырабатывать особый белок, который стремительно сжигает лишний жир.
В яблочном уксусе содержатся калий, натрий, магний, железо, кальций, фосфор – эти вещества благотворно влияют на работу пищеварительной системы. В составе этого продукта имеются такие органические кислоты, как яблочная, щавелевая, молочная и лимонная. Они стимулируют обменные процессы и подавляют аппетит и тягу к сладкому.
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