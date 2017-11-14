Десять продуктов, которые только на первый взгляд кажутся диетическими

Диетологи раскрыли тайну некоторых продуктов, которые могут спровоцировать набор лишнего веса вместо того, чтобы помочь человеку похудеть.В погоне за красивой фигурой большинство людей даже не пытается разобраться, что, как и зачем они едят или не едят. Главная задача для них - это похудение любой ценой. Но, как оказалось, те продукты, которые ранее считались диетическими и даже в какой-то мере жиросжигающими, являются наоборот опасными для тех, кто хочет похудеть или сохранить свой вес на одном уровне.В его составе столько химических веществ, да еще и много сахара, поэтому он не поможет в похудении, а будет способствовать задержке жидкости в организме и прибавлять вам кг.Если добавить к нему вдвое больше овощей, чем он сам, тогда он будет и вправду полезным для фигуры. И еще - если вы приготовите его сами, обрезав с мяса жирные прожилки и пожарив стейк на минимальном количестве масла.Все привыкли считать, что ананас - это мощный жиросжигатель, но все забыли о фруктозе в его составе, которая уж никак не благоприятно воздействует на обмен веществ. И, кстати, диетологи убеждают в том, что вещества в ананасах расщепляют не жировые клетки, а драгоценные белки, так что не стоит увлекаться этим экзотическим плодом.На самом деле, суши очень сытные и относительно низкокалорийные, но многие из любителей японской кухни могут за один присест съесть огромную порцию, в которой калорий окажется очень много.В нем очень много сахара и даже если он зеленый - пользы фигуре не принесет, а только вред.В этом практически готовом продукте и заявленном, как низкокалорийный, соли больше, чем суточная норма для взрослого мужчины.В такой хлеб добавляют много соли, а еще его могут печь на белой муке, которая для худеющего человека является запретной.Несомненно, они полезны, но стоит помнить, что фрукты обогащены фруктозой, повышающей уровень сахара в крови. В связи с этим диетологи советуют съедать всего 1-2 фрукта в день или выпивать один фреш.Многие считают, что черный шоколад может помочь похудеть, но такой эффект вы получите только в том случае, если будете есть шоколад с более, чем 70% какао в составе.Это один из популярных продуктов для похудения, которым заменяют хлеб. Но есть ли смысл в этой замене, если хлебцы изготавливают из той же пшеничной муки с добавлением маргарина, соли и сахара?Необязательно отказываться от этих продуктов, ведь они в любом случае полезны для пищеварения и здоровья в целом. Но если вы хотите похудеть, то следует ограничить их употребление, а не налегать на них, как советуют "псевдо-диетологи".