Синдром поликистоза яичников: 7 симптомов, которые нельзя игнорировать

Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) является проблемой гормонального происхождения. Надо сказать, что данное заболевание значительно снижает качество жизни женщины.Из названия следует, что в яичниках образуются небольшие кисты или фолликулы, после чего их оболочка начинает утолщаться.Как правило, это происходит в подростковом возрасте или же позднее, но до тех пор, пока у женщины сохраняется способность к деторождению.Поскольку данное заболевание связано с чрезмерной выработкой андрогенов, известных также как «мужские гормоны», синдром поликистоза яичников может означать для женщины бесплодие.Кроме того, из-за гормонального дисбаланса в организме возникают и другие малоприятные симптомы, которые препятствуют ведению здоровой и полноценной жизни.К счастью, сегодня медицина способна решить эту проблему. Важно только вовремя распознать тревожные симптомы и обратиться к врачу.И чтобы вы не игнорировали их, эксперты рассказали о 7 признаках синдрома поликистоза яичников, которые должны вас насторожить и заставить действовать.Безусловно, есть множество факторов, влияющих на появление пигментных пятен на коже, но если это явление стало для вас регулярным, то, вероятно, причина в гормональном дисбалансе.Женщины, у которых выработка андрогенов увеличена, как правило имеют повышенный уровень инсулина в крови, из-за этого могут появиться пятна:На шее.В области подмышек.На лице.На руках.На верхней части бедер.Немногие женщины с синдромом поликистоза яичников имеют здоровую матку и яйцеклетки.В большинстве случаев при данном заболевании у женщин уменьшается/пропадает овуляция и, соответственно, возникают трудности с зачатием.Гормональный дисбаланс препятствует зачатию, а если все-таки это происходит, могут возникнуть серьезные осложнения во время беременности, а риск неблагоприятного исхода значительно возрастает.Однако благодаря достижениями науки и медицины, в настоящее время существует несколько методов лечения, чтобы овуляция проходила должным образом.Неконтролируемое увеличение веса тела также может быть связано с гормональным дисбалансом в организме, который бывает при синдроме поликистоза яичников.К сожалению, данный симптом встречается почти у половины пациентов, страдающих от этого заболевания.И здесь важно не только придерживаться здорового питания и не забывать про регулярные физические нагрузки, но и обратиться за медицинской помощью, чтобы привести выработку гормонов в равновесие.Акне — это достаточно распространенное кожное заболевание, которое проявляется в разной степени, в зависимости от фактора, который его вызывает.Поскольку на коже появляются большие, сильно заметные прыщи, это негативно сказывается на самооценке человека, он теряет уверенность в себе.Хроническая форма акне может быть связана с повышенным уровнем тестостерона (у женщин этот гормон должен вырабатываться в умеренных количествах).Женщины с поликистозным синдромом яичников часто страдают от гирсутизма, то есть чрезмерного роста волос на теле.Конечно, наличие определенного количества волос на теле — это норма, но если они становятся слишком толстыми и их слишком много — что-то не так.Причиной такого состояния снова является повышенная выработка тестостерона. У женщин этот гормон сильно влияет на кожу и волосяные фолликулы.Чрезмерное выпадение волос может быть вызвано различными причинами. Прежде всего необходимо выяснить происхождение проблемы: внутреннее или внешнее.Иногда это связано с анемией и недостатком питательных веществ в организме, которые необходимы волосам, чтобы расти сильными и здоровыми.В других случаях причиной может быть использование определенных косметических средств или воздействие тепловых элементов (так как они сильно ослабляют волосы).Однако в том случае, если данный симптом появился у вас вместе с другими, перечисленными выше, лучше незамедлительно обратиться к врачу и проверить: возможно все дело в синдроме поликистоза яичников.И это связано не только с тем, что гормональный дисбаланс влияет на здоровье капилляров, но и с тем, что у организма в принципе снижается способность к всасыванию и усвоению питательных веществ.Гормональная активность у пациентов с данным расстройством часто вызывает внезапные колебания настроения с тенденцией к гневу и раздражительности.Те, кто столкнулся с синдромом поликистоза яичников, как правило, легко впадают в состояние депрессии и испытывают чувство повышенной тревожности, ведь симптомы влияют на внешний вид их тела, на половую жизнь и фертильность.Эти факторы также следует учитывать, поскольку пациентам наряду с медицинской может понадобиться и психологическая помощь.В заключение следует отметить, что все вышеперечисленные симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, но очень важно не игнорировать их и обязательно найти истинную причину их появления.Врачи проведут все необходимые обследования и назначат соответствующее лечение для каждого конкретного случая. Так что будьте внимательны к себе и не запускайте свое здоровье!