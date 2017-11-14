Спортивное питание наносит вред коже человека

Многие спортсмены и люди, пытающиеся сбросить вес, используют белковые коктейли. Однако эта добавка может вызывать высыпания на коже, что особенно актуально для женщин, предупреждают дерматологи. Как отмечает The Daily Mail, в сывороточном белке содержатся гормоны.Они меняют гормональный фон человека, включая концентрацию тестостерона, провоцируя более активную выработку кожного сала и закупоривание пор. Итог - акне. Так как у женщин высыпания на гормональном фоне наблюдаются чаще, чем у мужчин, специалисты советуют им воздержаться от белковых коктейлей.Сывороточный белок - один из основных белков в коровьем молоке. В нем есть гормон IGF-1, дающий скачок инсулина и усиливающий выработку кожного сала. В принципе, все молочные продуты в некоторой степени способны вызывать акне. Было проведено исследование с участием 30 человек. В течение двух лет некоторые из них принимали белковую добавку, а ученые отслеживали появление акне. Была и контрольная группа. В итоге, оказалось, акне чаще появлялись у принимавших добавку.