Удаление мышц - настоящее спасение от головных болей

Индийские врачи под руководством доктора Ансона Хозе доказали: от мигреней можно избавиться с помощью хирургического вмешательства. Как отмечает The Times of India. Был проведен эксперимент с участием 30 пациентов, переживших операцию в рамках терапии нейрососудистого заболевания (были сильные боли с одной стороны головы).14 (46,7%) из 30 пациентов полностью избавились от головной боли и столько же заявили об облегчении состояния. Только двоим операция не помогла. Известно: хирурги удаляли определенные мышцы в районе лба и висков. Эти мышцы сдавливают близлежащие нервные отростки, провоцируя головные боли.По аналогичному принципу ("отключение мышц") работают инъекции Ботокса. Они дают минимум 50%-е снижение частоты и силы болевых приступов. Однако Ботокс не вечен. Удаление мышц - более эффективный подход. Впервые данный эффект описали пластические хирурги в 90-х. Это был необычный побочный эффект операций по подтяжке лица.