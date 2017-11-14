Ученые советуют не рассказывать детям о полезной еде

Ученые из Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс выяснили, что если не говорить, сколько пользы в овощах или фруктах, они покажутся детям вкуснее.В эксперименте приняли участие дети от 3 до 5 лет. Ученые разделили их на группы и рассказали историю о том, как одна девочка съела крекеры или морковь. Одним детям экспериментаторы говорили, что от того героиня стала сильнее или научилась считать, другим не говорилось ни слова о пользе пищи.Затем детям предложили такое же угощение, которое ела маленькая девочка из услышанной истории.В результате больше крекеров или моркови съели те дети, которым не говорили о том, что эта пища - полезная.Как объясняют ученые, детям кажется, что полезное не может быть вкусным. Они советуют родителям и людям, которые создают рекламу продуктов, ориентированную на детей, не акцентировать внимание на пользе."Родители, которым сложно заставить детей есть здоровую пищу, лучше подавать ее, просто не говоря ничего, или подчеркивая, какая она вкусная", - подытожили исследователи.