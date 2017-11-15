Облепиховое масло - кладезь целебных свойств и витаминов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кто из нас не знаком с облепиховым маслом? Наверно, нет таких людей. Сколько целебных свойств у этой ягоды, просто кладезь всех витаминов. Правда, собирать её не очень приятно, но зато можно себя и своих близких порадовать здоровьем от природы.Облепиха-это практически безотходное сырье. Можно сделать из неё сок и потом заморозить кубиками в морозилке. А как замечательно зимой добавить такие кубики в чай. Просто полезные и приятные воспоминания о лете у вас в чашке. А из оставшегося жмыха можно приготовить облепиховое масло.Итак, давайте поговорим о том, чем же полезно облепиховое масло.Укрепляет иммунитет.Облепиховое масло обладает прекрасным ранозаживляющим и действием. Используется внутрь для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.Обладает высокой биологической активностью.Обладает бактерицидными свойствами, поэтому хорошо использовать облепиховое масло при гноящихся, долго незаживающих ранах, при любых проблемах с кожей.Обладает болеутоляющим свойством.Повышает эластичность кровеносных сосудов. Улучшает кровоснабжение.Понижает уровень холестерина в крови.Обладает антимикробным действием. Прекрасно лечит все стоматиты, пародонтоз, ангины.Прекрасно применять масло для лечения волос. С помощью облепихового масла ускоряется рост волос. Также рекомендуется применять облепиховое масло для устранения перхоти.Облепиховое масло очень полезно для улучшения сердечной деятельности.Облепиховое масло обладает слабительными свойствами, поэтому назначается для лечения запоров.Предупреждает развитие ожирения.Нормализует обменные процессы в организме.Препятствует тромбообразованию.Нормализует и восстанавливает работу печени.Улучшает зрение.Обладает общеукрепляющим действием.Полезно мужчинам для сохранения мужской силы.Улучшает работу поджелудочной и щитовидной желез.Защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета.Эффективно в косметологии для избавления от веснушек, пигментных пятен, разглаживает морщины.Осторожно принимать масло при острых воспалении в двенадцатиперстной кишке, желчном пузыре, печени, поджелудочной железе. При желчнокаменной болезни, диареи. Также противопоказанием служит индивидуальная непереносимость.Хорошо созревшие целые ягоды нужно тщательно промыть проточной водой и просушить. Я обычно сушу на противне, который застилаю чистым х/б полотенцем. После этого выжать сок через соковыжималку. Собрать жмых.Жмых разложить на бумаге (ни в коем случае не на солнце) для просушивания. Обязательно следите, чтобы он не заплесневел. Некоторые подсушивают в духовке при температуре 50 градусов. Я этого не делаю.Сухой жмых перемолоть на кофемолке (можно и в обычном виде) и поместить в стеклянную банку. Залить подогретым до 45 градусов маслом. Для этого лучше всего подходит оливковое масло. Нужно обязательно следить за тем, чтобы масло покрыло жмых примерно на 3 см. Банку следует обернуть в темную ткань или фольгу. Выдержать при комнатной температуре неделю. Ежедневно жмых нужно перемешивать.После этого масло профильтровать все через плотный слой марли. Перелить в небольшие стеклянные емкости и хранить в холодильнике.Если вы не готовы сам делать облепиховое масло, нет желания и возможности, можно купить его в аптеке. Продается в виде масла, в виде желатиновых капсул и в виде свеч.