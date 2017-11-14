Финансовые трудности в 13 раз повышают риск сердечного приступа

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У людей с финансовыми проблемами риск инфаркта повышен в 13 раз. А стресс, связанный с работой, увеличивает вероятность сердечного приступа в 6 раз. К таким выводам пришли исследователи из Витватерсрандского университета.Они проанализировали данные 106 человек, перенесших инфаркт и попавших в больницу. Участников попросили оценить собственный уровень финансового стресса. 96% участников пожаловались на финансовый стресс, 40% страдали от тяжелого финансового стресса.Исследование показало, что тяжелый финансовый стресс увеличивал риск сердечного приступа в 13 раз. Также исследователи установили, что из-за депрессии вероятность инфаркта повышалась втрое.Риск оказался очень высок и у людей, одновременно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией. Поэтому, по словам ученых, крайне важно своевременно диагностировать депрессию у сердечников, чтобы благодаря правильному лечению снизить у них риск последующих инфарктов и других проблем.