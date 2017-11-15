Главные признаки сахарного диабета у мужчин

Диабет считается одной из самых больших угроз для мужчин.Недавние исследования подтвердили, что мужчины более предрасположены этому заболеванию, нежели женщины.Общие признаки сахарного диабета у мужчин могут оставаться незамеченными.У мужчин самыми распространенными и частыми можно назвать следующие признаки сахарного диабета.Частое мочеиспускание или полиурия. Этот признак объясняется как результат быстрого увеличения уровня глюкозы в крови, который в свою очередь оказывает влияние на почки, способность фильтровать и поглощать воду, что приводит к частому мочеиспусканию.Обезвоживание или потеря жидкости организмом. На языке медицинских работников полидипсия. По причине недостаточного количества жидкости и частых позывов к мочеиспусканию, тело высыхает, увеличивая значительным образом чувство жажды.Увеличение аппетита или полифагия – явный признак сахарного диабета, когда организм вырабатывает чрезмерное количество инсулина, снижая уровень содержания глюкозы. Вы испытываете постоянное чувство голода.Резкая, необъяснимая потеря веса. При заболевании сахарным диабетом из организма выводится сахар, в основном через мочу.Усталость или истощение – классический симптом диабета. Организм лишен первичного источника энергии, глюкозы, поэтому вы все время ощущаете усталость и нехватку энергии.Слабое зрение. Недостаточный уровень сахара в крови лишает линзы жидкости и приводит к их деформации. В результате зрение ослабевает или исчезает полностью.Избыточное количество сахара в крови очень часто повреждает маленькие кровеносные сосуды нервов, которые приводят к покалыванию и онемению рук и ног.Чувство жжения в ногах и руках.Сахарный диабет сказывается на сексуальной жизни. Помимо снижения уровня тестостерона, он еще вызывает эректильную дисфункцию.У людей, страдающих диабетом, часто проявляются кожные или грибковые инфекции.Снижение иммунитета. И все потому, что уровень глюкозы в крови препятствует нормальному функционированию лейкоцитов или белых телец, ослабляя сопротивляемость организма к вирусным инфекциям.