Почему нельзя спать с макияжем
Ты разрушаешь клетки кожи
Если ты хоть раз смотрела на свою кожу в увеличительном зеркале, то знаешь, что широкие и забитые поры точно не прибавляют красоты. Не нужен сложный уход — сосредоточься на том, чтобы просто удалить макияж, отшелушить старые клетки и увлажнить кожу для выравнивания баланса. Макияж за день обрастает всем тем, что находится в нашей загазованной обстановке, в том числе свободными радикалами. Они могут повредить клетки кожи, включая вырабатываемый коллаген. Свободные радикалы образовываются от всего подряд: ультрафиолетового излучения, нарушения экологии, негативного воздействия стресса, курения. Опасности на каждом шагу.
Появляется акне
Как получить прыщи? Рецепт прост: копи на себе бактерии, пыль и жир. Даже если обычно ты не склонна к возникновению прыщей, чем чаще ты будешь ложиться неумытой, тем вероятнее появление этой проблемы в обозримом будущем. Многие мэйкап-продукты содержат силикон, блокирующий поры. А когда они забиты, кожа сначала становится неровной, а потом образовываются воспаления. Дерматолог Гарольд Лансер из Беверли Хиллс говорит:
Наша кожа не перестает работать, так же как и не останавливаются наши сердца. Как и все наши внутренние органы, кожа постоянно на работе.
Поры позволяют нам потеть и выделять кожное сало — природную увлажняющую смазку, удаляющую омертвевшие клетки кожи. Когда ты блокируешь поры и они не могут выделять кожное сало, это значительно увеличивает вероятность возникновения прыщей.
Что немаловажно, механическое воздействие при соприкосновении подушки и лица буквально втирает макияж в волосяные фолликулы, что закупоривает твои поры. Так что потрать несколько минут возможного сна на то, чтобы умыться или протереть лицо очищающим тоником.
Ты мешаешь процессу восстановления
Тело восстанавливается, когда ты находишься в состоянии покоя. Это относится и к коже. Несмытый макияж нарушает этот процесс. Если твоя кожа не может дышать — она не будет регенерировать. Жиры в порах будут нарастать, и все это превратится в бактерии, которые непременно создадут проблемы. После одной ночи в макияже понадобится около недели, чтобы восстановить прежнее состояние и все сбалансировать.
Кожа становится тусклой
Роскошная светящаяся гладкая кожа — мечта любой девушки. Чтобы придать лицу персиковое свечение, ты можешь использовать хайлайтер, но не забудь смыть его на ночь, иначе получить совершенно обратный эффект. Наша кожа — самый большой орган тела, выполняющий жизненно важные функции, например, липиды заживляют раны и регулируют температуру. Если целостность липидного слоя нарушена, то кожа быстро теряет воду и точно не становится ярче.
Запускаешь процесс старения
Днем макияж выглядит потрясающе, ночью это машина по высасыванию из тебя всей влажности. Кожа иссыхает, появляются покраснения, усиливается чувствительность — все это ведет к ускорению процесса старения и появлению преждевременных морщин. Если не удалить макияж как положено, нарушится процесс производства коллагена, а значит, кожа будет быстрее лишаться влаги. От этого начинают возникать морщины, или усугубляются существующие.
Твои глаза раздражаются
Если ты не будешь тщательно очищать веки и ресницы от лайнеров и туши, то остатки попадут внутрь. Это вызовет иммунный ответ, чтобы защитить глаза от инфекции. Результат может быть тебе знаком: опухшие, раздраженные и усталые глаза. Длинные и накрученные ресницы лучше всего сочетаются со смоки или кошачьими стрелками, а не покрасневшими белками глаз, верно?
Ресницы ломаются
Еще один отрицательный момент сна в макияже — тушь, постоянно нанесенная на твои ресницы, истощает их и приводит к разламыванию. Используй специальные средства для удаления туши, и ни в коем случае не пытайся просто стереть ее водой.
Ты можешь поцарапать себе роговицу
Окулист и директор Vision Direct утверждает, что тушь накапливает бактерии, и все они могут сохраняться на твоей кисточке. Меняй тушь каждые три месяца, чтобы избежать роста бактерий и, как следствие, воспалений.
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Добавил stefan в категорию Дерматология
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