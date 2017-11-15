Почему нельзя спать с макияжем

Не нужно учиться на дерматолога 6 лет, чтобы понимать: сон в макияже — плохая идея. Но ты приходишь после очень долгого дня и думаешь: уже так поздно, я так устала. Что плохого произойдет, если я посплю так разок? На самом деле ты наносишь себе больше вреда, чем думаешь.Ты разрушаешь клетки кожиЕсли ты хоть раз смотрела на свою кожу в увеличительном зеркале, то знаешь, что широкие и забитые поры точно не прибавляют красоты. Не нужен сложный уход — сосредоточься на том, чтобы просто удалить макияж, отшелушить старые клетки и увлажнить кожу для выравнивания баланса. Макияж за день обрастает всем тем, что находится в нашей загазованной обстановке, в том числе свободными радикалами. Они могут повредить клетки кожи, включая вырабатываемый коллаген. Свободные радикалы образовываются от всего подряд: ультрафиолетового излучения, нарушения экологии, негативного воздействия стресса, курения. Опасности на каждом шагу.Как получить прыщи? Рецепт прост: копи на себе бактерии, пыль и жир. Даже если обычно ты не склонна к возникновению прыщей, чем чаще ты будешь ложиться неумытой, тем вероятнее появление этой проблемы в обозримом будущем. Многие мэйкап-продукты содержат силикон, блокирующий поры. А когда они забиты, кожа сначала становится неровной, а потом образовываются воспаления. Дерматолог Гарольд Лансер из Беверли Хиллс говорит:Наша кожа не перестает работать, так же как и не останавливаются наши сердца. Как и все наши внутренние органы, кожа постоянно на работе.Поры позволяют нам потеть и выделять кожное сало — природную увлажняющую смазку, удаляющую омертвевшие клетки кожи. Когда ты блокируешь поры и они не могут выделять кожное сало, это значительно увеличивает вероятность возникновения прыщей.Что немаловажно, механическое воздействие при соприкосновении подушки и лица буквально втирает макияж в волосяные фолликулы, что закупоривает твои поры. Так что потрать несколько минут возможного сна на то, чтобы умыться или протереть лицо очищающим тоником.Тело восстанавливается, когда ты находишься в состоянии покоя. Это относится и к коже. Несмытый макияж нарушает этот процесс. Если твоя кожа не может дышать — она не будет регенерировать. Жиры в порах будут нарастать, и все это превратится в бактерии, которые непременно создадут проблемы. После одной ночи в макияже понадобится около недели, чтобы восстановить прежнее состояние и все сбалансировать.Роскошная светящаяся гладкая кожа — мечта любой девушки. Чтобы придать лицу персиковое свечение, ты можешь использовать хайлайтер, но не забудь смыть его на ночь, иначе получить совершенно обратный эффект. Наша кожа — самый большой орган тела, выполняющий жизненно важные функции, например, липиды заживляют раны и регулируют температуру. Если целостность липидного слоя нарушена, то кожа быстро теряет воду и точно не становится ярче.Днем макияж выглядит потрясающе, ночью это машина по высасыванию из тебя всей влажности. Кожа иссыхает, появляются покраснения, усиливается чувствительность — все это ведет к ускорению процесса старения и появлению преждевременных морщин. Если не удалить макияж как положено, нарушится процесс производства коллагена, а значит, кожа будет быстрее лишаться влаги. От этого начинают возникать морщины, или усугубляются существующие.Если ты не будешь тщательно очищать веки и ресницы от лайнеров и туши, то остатки попадут внутрь. Это вызовет иммунный ответ, чтобы защитить глаза от инфекции. Результат может быть тебе знаком: опухшие, раздраженные и усталые глаза. Длинные и накрученные ресницы лучше всего сочетаются со смоки или кошачьими стрелками, а не покрасневшими белками глаз, верно?Еще один отрицательный момент сна в макияже — тушь, постоянно нанесенная на твои ресницы, истощает их и приводит к разламыванию. Используй специальные средства для удаления туши, и ни в коем случае не пытайся просто стереть ее водой.Окулист и директор Vision Direct утверждает, что тушь накапливает бактерии, и все они могут сохраняться на твоей кисточке. Меняй тушь каждые три месяца, чтобы избежать роста бактерий и, как следствие, воспалений.