Можно ли на самом деле есть хлеб?

Чем бездрожжевой, цельнозерновой и безглютеновый хлеб отличаются от обычного белого? Можно ли их есть и оставаться стройным? Рекомендации диетологов по поводу хлеба.Зерно пшеницы состоит из трех частей — зародыш, эндосперма и оболочка, которую мы называем отрубями. В отрубях больше всего пищевых волокон, эндосперма богата углеводами и белками, а в зародыше сконцентрированы витамины и минералы. Обычная белая мука производится из пшеницы после удаления зерна и отрубей, поэтому в нее не поступает 80% пищевых волокон и питательных веществ. Белую муку насыщают фолиевой кислотой, витаминами и железом, но все равно в ней содержится мало полезных компонентов. Для приготовления цельнозерновой муки зерна перемалываются целиком, поэтому она сохраняет все полезные элементы, включая антиоксиданты и фитонутриенты.По определению цельнозерновой хлеб должен быть намного полезнее белого, но это происходит только в теории. По стандартам цельнозерновые продукты должны содержать зерно, эндосперм и отруби в равных количествах, но производители чаще всего удешевляют процесс. Большинство продуктов с маркировкой «из цельного зерна» изготовлены из белой муки с небольшим добавлением отрубей и зерна.Употребление в пищу пророщенной пшеницы улучшает процесс пищеварения за счет увеличения активности некоторых ферментов. В пророщенной пшенице содержится большое количество белка, клетчатки, антиоксидантов и незаменимые аминокислоты, которые не производятся организмом человека и поступают исключительно из продуктов питания. Хлеб из проросшей пшеницы действительно полезнее обычного, но его употребление не принесет ощутимой пользы, так как в одном куске хлеба не будет содержаться должного количества полезных элементов. Гораздо полезнее отказаться от хлеба и употреблять проросшую пшеницу с более здоровыми блюдами — салатами или овощными смузи.Безглютеновые диеты сейчас очень популярны, но мало кто задается вопросом, за счет чего происходит похудение на них. Такие системы питания действительно приносят потерю в весе, но преимущественно не по причине отказа от глютена, а благодаря изменению качества питания в целом. Для людей, не страдающих непереносимостью глютена, безглютеновый хлеб может быть как полезен, так и полностью бесполезен.Если не задумываться о качестве безглютенового хлеба, то может прийти обратный эффект, то есть увеличение количества подкожного и висцерального жира.Если приготовить безглютеновый хлеб из кукурузного или рисового крахмала, то получится продукт с высоким гликемическим индексом и низким содержанием клетчатки, большинство производителей именно так и поступают. Для улучшения структуры хлеба в тесто добавляется гуаровая камедь и крахмал, для улучшения вкусовых качеств — масла и жиры, в итоге продукт получается очень калорийным и бесполезным.Приготовить хлеб в домашних условиях намного проще, чем кажется, особенно если у вас имеется хлебопечка. Домашний хлеб готовится на дрожжах или на закваске, технология приготовления практически не отличается, но хлеб на закваске гораздо полезнее дрожжевого, он лучше усваивается. Люди с синдромом раздраженного кишечника не могут переваривать пшеничный хлеб, а домашний хлеб на закваске подходит даже для них. Однако, даже таким полезным продуктом не следует увлекаться, в употреблении домашнего хлеба должна быть мера.При выборе хлеба всегда изучайте состав продукта, в нем не должно быть большого количества фруктозы, кукурузного сиропа, гидрогенизированных масел и пищевых красителей. Лучшим вариантом остается цельнозерновой хлеб, в составе которого присутствуют только мука, вода, соль и дрожжи. В пекарнях хлеб стоит немного дороже, чем в магазинах, но, как правило, они предлагают продукцию более высокого качества.В хлебе из ростков пшеницы больше полезных элементов, чем в цельнозерновом, но их количество все же слишком мало, чтобы принести существенную пользу для здоровья. Для людей, не страдающих от непереносимости глютена, безглютеновый хлеб не принесет никакой пользы. Домашний хлеб на закваске будет очень полезен, гораздо полезнее чем все, что перечислены выше. Даже после того, как вы определились с самым лучшим видом хлеба для себя, следует соблюдать меру. Даже самые полезные продукты приносят вред, если их будет слишком много в рационе.