7 первых симптомов аппендицита

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Аппендикс — это небольшой отросток слепой кишки. Он имеет цилиндрическую форму. Аппендикс находится в нижней правой части живота. Функция этого органа до сих пор не совсем ясна, споры на эту тему продолжаются.Воспаление аппендикса, или аппендицит, провоцируется закупоркой или сужением этого отростка. Тогда в нем повышается давление и затрудняется кровообращение.Если врачебная помощь не оказывается больному вовремя, аппендицит может привести даже к его смерти. Это бывает, когда стенка червеобразного отростка разрывается и его гнойное содержимое попадает в брюшную полость.Поэтому врачи удаляют воспаленный аппендикс в ходе хирургической операции.Аппендицит чаще всего бывает у человека в возрасте от 10 до 30 лет, но он может случиться практически в любом возрасте (у грудных детей аппендицит бывает крайне редко).Главный его симптом — боли в животе, но есть и другие признаки, позволяющие предположить это заболевание.Его ранняя диагностика очень важна, она позволяет предотвратить тяжелые последствия развития воспаления аппендикса. Поэтому врачи подробно рассказали о его симптомах, на которые жизненно важно вовремя обратить внимание.При аппендиците обычно возникает боль в нижней правой части живота. Она может быть разной интенсивности.В начале болезни боль часто ощущается в районе пупка, иногда она чувствуется в нижней части спины.Боль усиливает при движениях ног и напряжении мышц живота (например, при кашле или сморкании).Симптомы аппендицита могут быть похожи на симптомы вирусной желудочной инфекции. Помимо боли наблюдается лихорадка фебрильного типа.При повышении температуры на фоне сильных болей в животе нужно вызывать скорую помощь. Это поможет предотвратить такие осложнения, как перитонит.И нужно иметь в виду, что в большинстве случаев температура не поднимается выше 37,5 — 38 ?C.Головокружения и тошнота — эти симптомы аппендицита обычно «идут в комплекте».Они возникают в не менее чем 90% случаев, после того, как начинаются боли внизу живота.Проблема заключается в том, что многие не распознают эту болезнь, ведь эти симптомы бывают при многих других проблемах со здоровьем.Поэтому, если эти симптомы не исчезают, нужно обратиться к врачам, чтобы они установили точный диагноз.И запор, и диарея часто бывают при аппендиците.Как и другие симптомы, они могут быть и не связаны с серьезными проблемами со здоровьем, но лучше обратиться за консультацией к специалисту. Особенно, если эти симптомы сопровождаются другими возможными симптомами аппендицита.Газы и воспаление могут возникать из-за неправильного питания.Но когда они возникают без такой очевидной причины, стоит обратить на этот симптом особое внимание.Постоянное воспаление, повышенное газообразование и боли в животе могут быть вызваны проблемами с аппендиксом.Если человек, не жалующийся на аппетит, вдруг его теряет, ему стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину потери аппетита.Аппетит пропадает при многих хронических заболеваниях, в том числе при аппендиците и раке прямой кишки.Как и предыдущие симптомы, потеря аппетита может не означать ничего серьезного, но оставлять ее без внимания тоже нельзя. Нужно обратиться к врачу и пройти обследование.Симптом раздражения брюшины (симптом Щёткина-Блюмберга) — резкое усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с передней брюшной стенки после надавливания.Нельзя делать такое надавливание несколько раз, так как при аппендиците это может привести к осложнениям.Так что если после надавливания на нижнюю правую часть живота боль усиливается, нужно срочно обращаться к врачам.В любом случае, если есть подозрение на аппендицит, нужно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.Если воспаление аппендикса подтвердится, придется делать операцию (разрез на коже живота при этом делается небольшой) и удалять его.При необходимости для борьбы с инфекцией назначается внутривенное введение антибиотиков.