Названы новые целебные свойства йоги

Оказывается, йога повышает выносливость, улучшает физическое состояние и укрепляет психическое здоровье людей с поздней стадией рака легких. Кроме того, йога полезна для тех, кто ухаживает за онкобольными. Это показало новое исследование, проведенное в Онкологическом центре имени М.Д. Андерсона Техасского университета.В исследовании приняли участие 26 пациентов с раком легких и люди, ухаживающие за ними. Большинству участников было 60-70 лет. Добровольцы в среднем посетили 12 занятий йогой, включавших дыхательные упражнения, позы и медитацию.На занятиях использовались позы, раскрывающие грудную клетку, при выполнении которых особое внимание уделяется глубокому дыханию.Исследователи обнаружили: участники, занимавшиеся йогой, лучше справились с тестом на выносливость по сравнению с контрольной группой. Людей, ухаживающих за больными, йога спасала от усталости и тоже делала выносливее. По мнению ученых, йога подходит больным раком легких больше, чем другие физические нагрузки, такие как плавание или пеший туризм. Многие добровольцы сказали, что продолжат заниматься йогой самостоятельно.