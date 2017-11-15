Как наладить работу кишечника и избавиться от запоров
Это не болезнь, а симптом. Обычно причины запора заключается в неправильном питании. Сильно рафинированная, бедная клетчаткой пища и недостаточное количество жидкости неизбежно замедляют работу пищеварительной системы.
Другими факторами могут стать недостаточная физическая активность, затяжной стресс, беременность. Долгое использование слабительных средств также вызывает запор.
Когда надо обращаться к врачу
- Запор возник неожиданно и продолжается в течение 3 дней.
- Кал черный и окрашен кровью.
- Боль в животе или лихорадка.
- Длительный запор.
- Если вы считаете, что причина запора – новое лекарство.
Профилактика
- Употребляйте в пищу продукты, богатые растительной клетчаткой.
- Больше двигайтесь. Занятия спортом обеспечивают регулярное опорожнение кишечника.
- Пейте не менее 6 стаканов воды в день.
- Пейте фруктовые и овощные соки.
- Ежедневно по утрам массируйте живот рукой по часовой стрелке в течение 3 минут.
- Ешьте йогурт с живыми культурами бактерий.
- Не допускайте стрессов.
- Не подавляйте естественного желания освободить кишечник, старайтесь делать то, чего хочет ваш организм.
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