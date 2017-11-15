Как наладить работу кишечника и избавиться от запоров



Запор возник неожиданно и продолжается в течение 3 дней.



Кал черный и окрашен кровью.



Боль в животе или лихорадка.



Длительный запор.



Если вы считаете, что причина запора – новое лекарство.





Употребляйте в пищу продукты, богатые растительной клетчаткой.



Больше двигайтесь. Занятия спортом обеспечивают регулярное опорожнение кишечника.



Пейте не менее 6 стаканов воды в день.



Пейте фруктовые и овощные соки.



Ежедневно по утрам массируйте живот рукой по часовой стрелке в течение 3 минут.



Ешьте йогурт с живыми культурами бактерий.



Не допускайте стрессов.



Не подавляйте естественного желания освободить кишечник, старайтесь делать то, чего хочет ваш организм.



Нерегулярность стула – это болезнь, о которой не говорят. При запоре кишечник работает недостаточно активно, опорожнение болезненно и происходит 1-2 раза в неделю, иногда реже.Это не болезнь, а симптом. Обычно причины запора заключается в неправильном питании. Сильно рафинированная, бедная клетчаткой пища и недостаточное количество жидкости неизбежно замедляют работу пищеварительной системы.Другими факторами могут стать недостаточная физическая активность, затяжной стресс, беременность. Долгое использование слабительных средств также вызывает запор.