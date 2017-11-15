Как наладить работу кишечника и избавиться от запоров

Нерегулярность стула – это болезнь, о которой не говорят. При запоре кишечник работает недостаточно активно, опорожнение болезненно и происходит 1-2 раза в неделю, иногда реже.

Это не болезнь, а симптом. Обычно причины запора заключается в неправильном питании. Сильно рафинированная, бедная клетчаткой пища и недостаточное количество жидкости неизбежно замедляют работу пищеварительной системы.

Другими факторами могут стать недостаточная физическая активность, затяжной стресс, беременность. Долгое использование слабительных средств также вызывает запор.

Когда надо обращаться к врачу

  • Запор возник неожиданно и продолжается в течение 3 дней.

  • Кал черный и окрашен кровью.

  • Боль в животе или лихорадка.

  • Длительный запор.

  • Если вы считаете, что причина запора – новое лекарство.


Профилактика

  • Употребляйте в пищу продукты, богатые растительной клетчаткой.

  • Больше двигайтесь. Занятия спортом обеспечивают регулярное опорожнение кишечника.

  • Пейте не менее 6 стаканов воды в день.

  • Пейте фруктовые и овощные соки.

  • Ежедневно по утрам массируйте живот рукой по часовой стрелке в течение 3 минут.

  • Ешьте йогурт с живыми культурами бактерий.

  • Не допускайте стрессов.

  • Не подавляйте естественного желания освободить кишечник, старайтесь делать то, чего хочет ваш организм.

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Добавил GooDZonE в категорию Гастроэнтерология

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