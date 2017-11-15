7 натуральных средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха тела

Запах тела индивидуален и уникален для каждого человека. Но эта «визитная карточка» служит не только для передачи невербального сигнала во внешний мир. Изменение аромата – информативный диагностический критерий при определении некоторых болезней.Запах тела и болезненные состояния, его провоцирующие, в диагностическом плане – неразделимые понятия. Основные факторы изменений запаха кроются не снаружи, поскольку мало кто станет осознанно пренебрегать правилами личной гигиены, а внутри. Но дискомфорт от этого меньше не становится и человек, пахнущий резко и неприятно, часто является социальным изгоем.Поэтому важно определить, что провоцирует неприятный запах тела, и если он вызван заболеванием, то нужно соответствующее лечение.Избавиться от неприятного запаха тела также помогут лекарственные растения.Обтирайтесь или ополаскивайтесь после душа настоем травы (2ст.л. сырья на 200 мл кипятка).Пить теплым настой душицы по полстакана 2 раза в день за 15 минут до еды.Душица содержит 19 веществ с антибактериальным действием.Эти пряности содержат антибактериальные соединения в большом количестве. А настой любой из этих пряностей можно добавить листья шалфея лекарственного и использовать для обтираний =и ванн. Для этого надо завернуть сбор в марлевую салфетку и пропустить через нее горячую воду.Кукурузный крахмал обладает иссушающим действием и поглощает запахи. Можно пользоваться им как тальком.Ополаскивайтесь или принимайте ванны с настоем корня (1ст.л. измельченного сырья на 200 мл кипятка).Солодка содержит 20 бактерицидных веществ, концентрация их составляет 33% в пересчете на сухой вес.Обтирайтесь или ополаскивайтесь после душа настоем травы (2ст.л. сырья на 200 мл кипятка).Тимьян содержит 18 веществ с антибактериальным действием, их концентрация составляет 21,3% в пересчете на сухой вес.. Обтирайтесь или ополаскивайтесь после душа настоем листьев (1 ст.л. сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 1 час, процедить).Шалфей лекарственный содержит не только бактерицидные вещества, но и обладает подавляющим потоотделение действием.Яблочный уксус является антисептиком. Можно залить им листья шалфея лекарственного – натуральный дезодорант готов.