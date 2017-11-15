10 худших вещей, которые мы делаем со своими зубами

Красивая улыбка и здоровые зубы — залог нашей привлекательности. Лучше сразу ухаживать за зубами правильно, чем потом тратить большие деньги на их лечение. Но, увы, каждый из нас день за днем совершает ошибки.Если каждый раз после чистки зубов вы выплевываете немного крови — это тревожный звоночек и повод пойти к врачу! Именно так начинается пародонтоз, болезнь десен, приводящая к потере зубов, и совершенно не обязательно испытывать при этом болевые ощущения. Десна могут слегка кровить годами, но потом это приведет к плачевным последствиям. Не исключено, что вам посоветуют сменить щетку на более мягкую или приобрести специальную зубную пасту для укрепления десен.С правильной техникой чистки зубов вас ознакомит любой стоматолог. Увы, но большинство из нас чистит зубы неправильно, что приводит к некачественному избавлению от налета и быстрому стиранию эмали. Ваши движения должны быть «выметающими», по траектории«вверх-вниз» — только так нужно чистить зубы с передней и задней стороны. А вот жевательные зубы можно чистить сверху круговыми движениями.Увы, но даже самое современное и щадящее отбеливание — стресс для вашей эмали. Восстанавливающие зубные пасты способны компенсировать лишь часть ущерба, который отбеливание нанесет вашим зубам — эмаль станет более тонкой и хрупкой, а значит, риск появления кариеса возрастает в несколько раз. Осторожно!Если вы думаете, что жесткая зубная щетка позволит вам эффективнее почистить зубы, то вы ошибаетесь. Такую щетку стоит выбирать лишь со стоматологом, и нужна она только в том случае, если у вас слишком быстро образуется налет или вы очень много курите. Во всех остальных случаях, даже если вы любительница чая и кофе, хватит обычной щетки с щетиной средней жесткости — ваша эмаль таким образом прослужит дольше!Хорошая щетка — это та, у которой как можно больше щетинок. Производители предлагают нам щетки с различными резиновыми вставками, прорезями и редкими ворсинками — на самом деле, все это маркетинговый ход, являющийся экономией материала. Поэтому, выбирая зубную щетку, обращайте внимание на те, у которых щетина как можно гуще — именно она позволит качественно очистить зубы от налета.Если вы замечаете на зубах проявления кариеса, это может значить только одно — пора к врачу! Мелкий кариес может несколько лет не болеть, но разрушать зуб изнутри — сами не заметите, как лишитесь его.Худшее, что вы можете сделать со своими зубами — есть мороженое, запивая чаем или кофе. Резкие перепады температур губительны для эмали — в ней появляются микротрещинки, которые потом могут привести к развитию кариеса. Так что будьте внимательны!Электрические щеточки прекрасно очищают зубы от налета — после их использования поверхность эмали кажется идеально гладкой! Но так ли это хорошо? Подобные щетки не позволяют вам контролировать траекторию движений, а кроме того, их щетина, как правило, достаточно жесткая. Поэтому если вы все-таки используете устройство, то делайте это не чаще 1?2 раз в неделю, а все остальное время отдавайте предпочтение обычной зубной щетке.Профессиональная чистка зубов — это процедура, которая не только сделает ваши зубы белее (наконец-то увидите настоящий цвет своей эмали!) и избавит от зубного камня, но еще и укрепит их. Во время чистки на эмаль наносится специальный минеральный состав, восстанавливающий ее поверхность и запечатывающий мелкие трещинки.Вспомните, сколько раз стоматолог советовал вам купить зубную нить? И сколько раз вы ее действительно приобрели? Догадываемся — ноль. Не стоит пренебрегать этой нехитрой штучкой — только нить позволяет эффективно очистить пространства между зубами. Кариес, кстати, чаще всего начинается именно там! Используйте ее хотя бы раз в день — это совсем не сложно, но зубы будут благодарны.