10 худших вещей, которые мы делаем со своими зубами
Не обращаете внимание на кровоточивость десен
Если каждый раз после чистки зубов вы выплевываете немного крови — это тревожный звоночек и повод пойти к врачу! Именно так начинается пародонтоз, болезнь десен, приводящая к потере зубов, и совершенно не обязательно испытывать при этом болевые ощущения. Десна могут слегка кровить годами, но потом это приведет к плачевным последствиям. Не исключено, что вам посоветуют сменить щетку на более мягкую или приобрести специальную зубную пасту для укрепления десен.
Чистите зубы хаотичными движениями
С правильной техникой чистки зубов вас ознакомит любой стоматолог. Увы, но большинство из нас чистит зубы неправильно, что приводит к некачественному избавлению от налета и быстрому стиранию эмали. Ваши движения должны быть «выметающими», по траектории«вверх-вниз» — только так нужно чистить зубы с передней и задней стороны. А вот жевательные зубы можно чистить сверху круговыми движениями.
Регулярно делаете отбеливание
Увы, но даже самое современное и щадящее отбеливание — стресс для вашей эмали. Восстанавливающие зубные пасты способны компенсировать лишь часть ущерба, который отбеливание нанесет вашим зубам — эмаль станет более тонкой и хрупкой, а значит, риск появления кариеса возрастает в несколько раз. Осторожно!
Выбираете слишком жесткую щетку
Если вы думаете, что жесткая зубная щетка позволит вам эффективнее почистить зубы, то вы ошибаетесь. Такую щетку стоит выбирать лишь со стоматологом, и нужна она только в том случае, если у вас слишком быстро образуется налет или вы очень много курите. Во всех остальных случаях, даже если вы любительница чая и кофе, хватит обычной щетки с щетиной средней жесткости — ваша эмаль таким образом прослужит дольше!
Вы неправильно выбираете зубную щетку
Хорошая щетка — это та, у которой как можно больше щетинок. Производители предлагают нам щетки с различными резиновыми вставками, прорезями и редкими ворсинками — на самом деле, все это маркетинговый ход, являющийся экономией материала. Поэтому, выбирая зубную щетку, обращайте внимание на те, у которых щетина как можно гуще — именно она позволит качественно очистить зубы от налета.
Не залечиваете мелкий кариес, который не болит
Если вы замечаете на зубах проявления кариеса, это может значить только одно — пора к врачу! Мелкий кариес может несколько лет не болеть, но разрушать зуб изнутри — сами не заметите, как лишитесь его.
Допускаете резкие перепады между холодными и горячими температурами
Худшее, что вы можете сделать со своими зубами — есть мороженое, запивая чаем или кофе. Резкие перепады температур губительны для эмали — в ней появляются микротрещинки, которые потом могут привести к развитию кариеса. Так что будьте внимательны!
Слишком часто пользуетесь электрической щеткой
Электрические щеточки прекрасно очищают зубы от налета — после их использования поверхность эмали кажется идеально гладкой! Но так ли это хорошо? Подобные щетки не позволяют вам контролировать траекторию движений, а кроме того, их щетина, как правило, достаточно жесткая. Поэтому если вы все-таки используете устройство, то делайте это не чаще 1?2 раз в неделю, а все остальное время отдавайте предпочтение обычной зубной щетке.
Не ходите на профессиональную чистку зубов
Профессиональная чистка зубов — это процедура, которая не только сделает ваши зубы белее (наконец-то увидите настоящий цвет своей эмали!) и избавит от зубного камня, но еще и укрепит их. Во время чистки на эмаль наносится специальный минеральный состав, восстанавливающий ее поверхность и запечатывающий мелкие трещинки.
Не используете зубную нить
Вспомните, сколько раз стоматолог советовал вам купить зубную нить? И сколько раз вы ее действительно приобрели? Догадываемся — ноль. Не стоит пренебрегать этой нехитрой штучкой — только нить позволяет эффективно очистить пространства между зубами. Кариес, кстати, чаще всего начинается именно там! Используйте ее хотя бы раз в день — это совсем не сложно, но зубы будут благодарны.
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