Медики рассказали, почему вино стоит пить как можно чаще

Названы целебные свойства.В небольших количествах хорошее вино не только не вредит организму, но, напротив, оказывает на него благотворное влияние.Каждый год выходит огромное количество заголовков о полезных свойствах вина для человеческого здоровья.Но действительно ли это так? Действительно ли газеты говорят людям правду?Примечание: положительное влияние для человеческого здоровья исходит из умеренного потребления только натурального вина, определяемого Американской кардиологической ассоциацией, как 100-120 грамм в день.У пьющих вино людей смертность на 34 процента ниже, чем у людей пьющих пиво или другие спиртные напитки. Об это заявляет финское исследование, в котором взяли участие 2468 мужчин в течение 29-летнего периода, опубликованное в Журналах Геронтологии, 2007.Умеренно пьющие люди, страдающие повышенным кровяным давлением, на 30 процентов менее склонны к сердечному приступу, чем не пьющие. Такую информацию опубликовала Гарвардская школа общественного здравоохранения в 2007.Вино содержит процианидины, которые предохраняют человека от больших проблем у сердечно-сосудистой системы. Вина из Сардинии и юго-западной Франции имеют больше процианидинов, чем другие вина (если мы говорим о натуральном вине, без добавления химических препаратов). Об этом говорит исследование в Университете королевы Марии в Лондоне, опубликованное в 2006.Умеренно пьющие имеют на 30 процентов меньший риск развития диабета 2 типа, чем непьющие. В исследовании участвовали 369 862 человек, которых изучали около 12, в Амстердамском медицинском центре Университета VU.Вероятность того, что в сосудах образуется сгусток крови, падает примерно на 50 процентов у людей, которые потребляют умеренное количество алкоголя. Об этом говорит исследование Колумбийского университета, в котором принимали участие 3 176 человек за восьмилетний период.Умеренные пьющие на 32 процента менее склонны к катаракте, чем непьющие, а те, кто употребляет вино, на 43 процента менее склонны к развитию катаракты, чем те, которые пили в основном пиво. В таком исследовании принимали участие 1379 человек в Исландии, и оно было опубликовано в журнале Nature, 2003.Умеренное потребление вина (особенно красного) снижает риск развития рака толстой кишки на 45 процентов.