Диетологи подсказали, что нужно пить после тренировки

Разнообразные белковые коктейли пойдут на пользу тем, кто регулярно тренируется.Спортсмены для того чтобы оставаться всегда в форме налегают на источники протеинов, а именно белковую пищу. Белок участвует в строительстве мышечной массы тела, поэтому именно этот компонент должен быть основой приема пищи, следующего после тренировки.Вне зависимости от того, в какое время суток тренируется человек в спортзале, ему диетологи рекомендуют пить белковые коктейли через 20-30 минут после того, как занятие будет завершено. Более того, таким коктейлем можно заменить одну из трапез, например, ужин, ведь большинство людей посещают тренажерные залы после работы в вечернее время.- здорово насыщают организм полезными микроэлементами, в том числе и белками;- угнетают аппетит;- восстанавливают утраченные силы и придают энергии;- заживляют травмы, если они не существенные - растяжение мышцы, которые были получены во время занятий спортом.Понадобится натуральный йогурт 100-150 мл без добавок и один апельсин. Взбить ингредиенты в блендере и выпить получившийся коктейль.Для приготовления коктейля поместите в блендер 100 мл молока, щепотку корицы, очищенное от косточек кисло-сладкое яблоко и 2-3 белка (сырых). Когда коктейль станет однородным, его можно будет перелить в стакан и выпить.В данном случае понадобится и сок и зерна граната. В блендер налейте по 100 мл йогурта и гранатового сока, добавьте 2-3 яичных белка и горсть гранатовых зерен. Взбивайте до получения однородной массы и пейте.Готовьте для себя каждый день после тренировки разные белковые коктейли и вы увидите, что ваши силы будут быстрее к вам возвращаться, а тело постепенно начнет набирать ту форму, о которой вы мечтали.