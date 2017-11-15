Медики объяснили, почему людям с лишним весом нужно есть чернослив

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Людям, имеющим много лишнего веса, следует налегать на чернослив.Избыточная масса тела провоцирует развитие множества заболеваний, собственно поэтому в последнее время каждый второй взрослый человек является гипертоником, сердечником, диабетиком и так далее.При лишнем весе в организме человека повышается уровень холестерина и глюкозы, а из-за этого образуется непроходимость сосудов, нарушается обмен веществ, замедляется метаболизм, щитовидная железа не справляется со своими функциями, как и печень. В общем, ожирение - враз здоровья и на сегодняшний день он №1.Растворимые волокна чернослива способствуют замедлению усвоения пищи, за счет чего постепенно снижается уровень сахара в крови. Получается, если кушать чернослив ежедневно, то уровень глюкозы нормализуется и не приведет к серьезным последствиям, таким как сахарный диабет. Тем более, что чернослив, точнее его волокна, повышает чувствительность к инсулину, а это отличное средство для профилактики диабета.Чернослив содержит клетчатку, которая способна заполнить желудок и дать почувствовать человеку, что он наелся еще до того, как он переест. И потом ощущение сытости будет сопровождать его еще несколько часов, что очень полено для тучных людей, страдающих от пищевой зависимости.Для худеющих чернослив вообще является суперфудом, ведь помимо того, что его составляющие благоприятно воздействуют на сосуды и организм в целом, очищая его от токсинов и застоявшихся остатков пищи, а также угнетает голод, так еще и помогает быстро избавляться от лишних килограммов, положительно воздействуя на систему пищеварения.Буквально 4-5 шт чернослива каждый день будет достаточно для того, чтобы нормализовать пищеварение, похудеть и препятствовать страшным заболеваниям, которыми чаще всего болеют полные люди.