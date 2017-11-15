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Американская коллегия кардиологов (ACC) опубликовала новую версию «Руководства по предотвращению, обнаружению, оценке и лечению повышенного кровяного давления», в которой были изменены принятые пороги нормального и повышенного артериального давления: отныне давление 120/80 уже считается гипертонией.Американская коллегия кардиологов выделяет 4 категории давления: нормальное, повышенное, гипертензия 1 степени и гипертензия 2 степени. С этого года ACC предлагает считать «нормальным для взрослых» систолическое давление – «менее 120 мм рт. ст.», диастолическое давление – «менее 80 мм рт. ст.».Общепринятые ранее значения нормального давления (120/80) теперь считаются нижним порогом повышенного давления (к этой группе в США отныне относятся все пациенты с артериальным давлением в пределах 120-129/