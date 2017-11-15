Ученые: Кофе - настоящая панацея

Американские ученые выяснили, что употребление кофе значительно уменьшает риск развития сердечной недостаточности и инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проанализировали результаты долговременного поиска Framingham о связях различных диет и состояния сердечно-сосудистой системы. Как удалось выяснить, каждая дополнительная чашка кофе снижает риск инфаркта на 7%, и на 8% - инсульта.Результаты исследования также показали, что ежедневное употребление кофеина снижает риск преждевременной смерти, уменьшает вероятность развития различных видов рака и злокачественной опухоли печени.