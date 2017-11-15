Угги опасны для здоровья, заключение врачей
Кроме того, отмечает хирург, постоянное ношение такой обуви может привести к плохой осанке, болям в спине и ногах, а также усугубить уже имеющиеся проблемы.
«Чем дольше вы носите такую обувь, тем больше усугубляются ваши проблемы, тем серьезнее могут быть повреждения, и тем тяжелее все это потом исправить», — пояснил Макдермотт, отметив, что ношение такой обуви категорически запрещено при плоскостопии.
Доктор настоятельно рекомендует отдавать предпочтение другому типу зимней обуви, с правильной поддержкой ноги.
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