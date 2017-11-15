Ученые рекомендуют регулярно пить апельсиновый сок
Итак, в рамках исследования было установлено: люди, потреблявшие больше всего витамина С, реже сталкивались с переломами. Это открытие особенно актуально для пожилых людей, страдающих от остеопороза. Витамин С стимулирует молодые костные клетки (остеобласты), которые в итоге становятся взрослыми клетками костной ткани.
Каждые 50 миллиграммов витамина С в день (четверть среднего стакана сока) снижали риск переломов на 5%. Значит, один стакан сока может снизить риск примерно на 20%, а два стакана - на 40%. Медики подчеркивают: важно ежедневное поступление витамина С с пищей, так как тело не хранит этот витамин.
А еще апельсины, впрочем, как грейпфруты и лимоны, снижают риск деменции почти на четверть благодаря лимонной кислоте. В составе этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как было доказано, замедляет потерю памяти или даже обращает ее вспять.
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