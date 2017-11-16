Биохимики назвали главного виновника ожирения

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Американские биохимики установили, что склонность к избыточному весу может быть связана со специфической мутацией внутриклеточных белков. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте университета Дьюка.В ходе экспериментов над лабораторными мышами ученые выяснили, что особи-носители одного из вариантов гена анкирин-B значительно быстрее набирали лишний вес. Этот ген, по словам специалистов, регулирует работу белка Glut4, который, в свою очередь, определяет интенсивность усвоения глюкозы жировыми клетками как у грызунов, так и у человека."Мы считаем, что этот ген помогал нашим предкам сохранять энергию в голодные времена. Но теперь, когда мы не испытываем недостатка в пище, эта мутация анкирина может превратить ожирение в эпидемию", — заявил профессор биохимии Джордж Геллер.Ученые подчеркивают, что их открытие опровергает расхожее мнение о том, что ожирение в первую очередь связано с неправильной диетой и чрезмерным потреблением калорийной пищи. В ближайшее время специалисты планируют выйти за рамки лабораторной работы и провести исследование среди страдающих от избыточного веса американцев.