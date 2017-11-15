Эти простые способы помогут заполучить плоский живот

Это слишком просто, чтобы быть правдой, и все же это работает.С сегодняшнего дня вам больше не нужно изнурять себя упражнениями. Придерживайтесь этих 8 советов, и плоский живот вам обеспечен.Выпрямитесь, и будете выглядеть намного лучше — правильная осанка благотворно сказывается не только на позвоночнике, но и на мышцах живота. Но как же об этом всегда помнить? Попробуйте расклеить стикеры с напоминанием там, где вы чаще всего бываете в течение дня.Необходимо обеспечить организму постоянное поступление жидкости. Нарушение питьевого режима приводит к скапливанию воды в отдельных частях тела и, следовательно, к увеличению веса. Поэтому рекомендуется выпивать 6 – 8 стаканов воды или других напитков в день.Да-да! Без этого плоского живота вам не видать. Без регулярного опорожнения кишечника он просто не может быть плоским. Вечно спешащие деловые женщины часто игнорируют позывы организма, что вскоре приводит к запорам. А в этом нет ничего приятного.Не заглатывайте пищу как дикое животное, тщательно пережевывайте каждый кусочек, минимум 10 раз, прежде чем проглотить его. Вашему телу нужно время, чтобы доставить пищу к желудку и кишечнику. Правильный прием пищи позволяет избежать проблем с пищеварением, и к тому же, когда вы едите слишком быстро, вы заглатываете с пищей много воздуха, а от этого живот раздувается.Включите в свой рацион продукты с содержанием пробиотиков. Они не только помогут вам похудеть, но и в целом оздоровят организм. К таким продуктам относятся йогурты, кимчи, квашенная капуста, ряженка и прочее.Каждый день совершайте 30-минутные пешие прогулки. Этим вы поддержите свой метаболизм и будете активнее сжигать лишний жир в области живота.Возможно, для вас станет открытием, что любимые джинсы не застегиваются на вас из-за жвачки. При жевании в организм попадает много воздуха, из-за которого раздувается живот. Что же делать? Все просто – замените жвачки леденцами.Из-за усталости организм начинает вырабатывать больше стероидов и гормонов стресса, что негативно сказывается на пищеварении в целом, стрессы чреваты запорами. А кроме того, при длительном стрессе вырабатывается гормон кортизол, который способствует накоплению жира. Чтобы этого избежать, находите время для отдыха и расслабления.