8 причин не отказываться от острой пищи

Есть в острой еде вполне ощутимые преимущества, которые вдоль и поперек изучены и перепроверены экспериментально.И они точно стоят того, чтобы острая пища стала любимым деликатесом.Видели когда-нибудь, как какой-нибудь несчастный, случайно вкусивший острой пищи, обливается потом и ищет, чем бы ее закусить? Так вот, пот – неслучайная реакция. Исследование, опубликованное в New York Times, объясняет, что потребление острого и пряного увеличивает скорость, с которой ваше тело сжигает калории, на 8%. Другими словами, подобный рацион реально ускоряет метаболизм. И еще, по мнению ученых, любители остренького потребляют в целом меньше калорий, потому что быстрее насыщаются. Так что стоит добавить чили в меню, если захотелось сбросить вес.Не от любовных потрясений, конечно, но тем не менее. Исследования свидетельствуют, что в странах, чья кухня отличается острыми блюдами, люди гораздо меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. В чем же причина? По всей видимости, перец чили, главное составляющее острых блюд, снижает холестерин. А капсаицин – вещество, отвечающее за эффект жжения, помогает бороться с различными воспалениями.Этот эффект от острых блюд довольно сложно объяснить, но суть в том, что капсаицин способен подавлять нервные импульсы, которые передаются в мозг при болевых ощущениях. Именно поэтому капсаицин является одним из самых важных ингредиентов в кремах для снятия боли. Ощущение жжения помогает устранить боль при местном применении.Масштабное исследование, проводившееся в Китае с участием 500 тысяч человек, показало, что те, кто каждый день ест острую пищу, снижает вероятность внезапной смерти на 14%. И хотя ученые до сих пор спорят на тему того, не рано ли увязывать эти два фактора, но результаты в любом случае выглядят обнадеживающе. Учитывая все преимущества острой еды в совокупности, можно не сомневаться, что год или два жизни они точно способны добавить.Ежедневно добавляя в еду перец чили, вы можете быть уверены в том, что увеличиваете количество полезных веществ, витаминов и минералов в своем рационе. Например, в перце много витаминов групп А и С, а также жизненно важных элементов для здоровья и полноценной жизни.Употребление острых продуктов заставляет ваш мозг вырабатывать больше гормонов счастья – серотонина. Этот факт закаляет вас для борьбы со стрессом, депрессией и просто плохим настроением. Так что если вы видите в индийском ресторане счастливых людей – это не только потому, что они вышли в свет с близкими. Серотонин у них сейчас зашкаливает.Согласно мнению многих медиков, капсаицин – основное «острое» вещество в еде – оказывает на раковые клетки такое же действие, как многие противораковые препараты. Вероятно, это вещество столь сильно действует, что может убивать лейкемические клетки и реально уменьшать опухоли. Это ли не причина тут же купить бутылку острого соуса и надеяться, что он действительно может противостоять самой страшной болезни.Звучит странно, ведь по логике вещей острая пища должна оказывать серьезное воздействие на желудок, если уж во рту она ведет себя столь агрессивно. На самом деле, одно из новых исследований свидетельствует, что употребление острой еды может снизить выделение кислот в желудке и даже уменьшить кровотечение во время обострения язвы. Сам риск заболеть язвой желудка острая пища снижает на 53%.