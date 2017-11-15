С сегодняшнего дня сигареты перестанут быть «легкими»

С сегодняшнего дня производители табачной продукции обязаны выпускать пачки сигарет с обновленным дизайном и указанием о содержании в них системных ядов. Истек срок переходного периода для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая прошлого года.В соответствии с новыми правилами, изображения обезображенных курением внутренних органов человека будут занимать 50% площади пачки сигарет, причем с обеих сторон. Запрещено указывать на пачке «легкие», «очень легкие», «мягкие», «экстра», «ультра», «с низким содержанием смол». Также под запрет попали надписи и картинки, которые ассоциируются с продуктами питания или лекарственными травами, за исключением ментола. Кроме того, надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества», должна быть выполнения контрастным цветом и занимать не менее 17% боковой стороны пачки.На пачках теперь не будут указывать содержание никотина, смол и монооксида углерода, так как это может ввести в заблуждение потребителя. Он может решить, что чем меньше содержание этих веществ, тем ниже риск развития заболеваний. Этим же объясняется запрет на маркировку «легкие» и другие. По результатам исследований в США и Европе, потребители «легких» сигарет заболевают тяжелыми болезнями так же часто, как и курильщики крепких сигарет.Производители табачной продукции для стран ЕАЭС обязаны раскрывать Минздравам информацию о составе табачной продукции и дыма от нее, сообщает «Российская газета».