Новый метод позволит оценить риск сердечной недостаточности

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Исследователи из США утверждают: уменьшение концентрации натрийуретического пептида типа B (BNP), образующегося в клетках миокарда, свидетельствует о снижении риска сердечной недостаточности и смерти у людей, имеющих проблемы с сердцем. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные 6887 сердечников, недавно выписанных из больниц.Специалисты оценивали уровень BNP при поступлении в больницу и при выписке. Исследование показало, что в целом вероятность повторной госпитализации в течение месяца после выписки составляла 21,1%, а смерти в течение месяца после выписки - 12,8%, рассказывает Zee News.Среди людей со снизившимся уровнем BNP частота повторной госпитализации составляла всего 16,1%, а смертность - 7,1%. Так, падение уровня BNP уменьшало риск повторной госпитализации на 30%. Вероятность преждевременной смерти благодаря уменьшению концентрации BNP снижалась на 54%.