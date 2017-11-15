Новый метод позволит оценить риск сердечной недостаточности
Специалисты оценивали уровень BNP при поступлении в больницу и при выписке. Исследование показало, что в целом вероятность повторной госпитализации в течение месяца после выписки составляла 21,1%, а смерти в течение месяца после выписки - 12,8%, рассказывает Zee News.
Среди людей со снизившимся уровнем BNP частота повторной госпитализации составляла всего 16,1%, а смертность - 7,1%. Так, падение уровня BNP уменьшало риск повторной госпитализации на 30%. Вероятность преждевременной смерти благодаря уменьшению концентрации BNP снижалась на 54%.
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