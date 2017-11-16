Врачи назвали причины повышения смертности в развитых странах

Неожиданные факторы поворачивают вспять устойчивую тенденцию, которой гордились долгие годы. Швейцарское Федеральное ведомство по статистике опубликовало данные о причинах смертности в стране в 2015 г.Представленные цифры указывают на неожиданное явление: после устойчивого роста средняя ожидаемая продолжительность жизни снизилась впервые с 1990 г.: до 80,7 лет у мужчин и 84,9 лет у женщин. Правда, в 2016 г. ситуация несколько улучшилась и вместо 67606 человек (2015 г.) умерли только 64 964.Причиной плохой демографической статистики 2015 г. в Швейцарии стала, во-первых, мощная волна гриппа, унесшая жизни почти 2500 человек. Кроме того, около 500 смертей были вызваны сильной жарой, имевшей место в июле 2015 г.Такие неординарные явления, как эпидемии и погодные аномалии стали происходить все чаще. В результате спокойствие и безопасность жизни людей в развитых странах становится под угрозу. Человеку становится очевидным, что зависимость от внешних обстоятельств и, в частности, от природы не удается полностью преодолеть с помощью науки и технических средств.Более того, последствия хозяйственной деятельности самого человека лишь усугубляют нестабильную экологическую ситуацию.