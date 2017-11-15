11 натуральных средств, которые защитят от инсульта

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Инсульт — одна из наиболее распространенных причин смерти людей во всем мире. Существует два типа инсульта: ишемический инсульт и кровоизлияние в мозг. Последняя форма более тяжелая и часто сопровождается смертью больного.Мы не можем предотвратить это заболевание на 100%. Оно может поражать людей любого возраста, но когда мы стареем, опасность столкнуться с ним возрастает.Все, что мы можем, — это придерживаться нескольких простых стратегий, которые позволят нам улучшить качество нашей жизни, и попытаться защитить себя от риска перенести инсульт.Профилактика и лечение инсультов - сложная задача. Главное, необходимо добиться врачебной помощи в течение первых 12 часов. Для снижения риска ишемии мозга назначают лекарства, которые препятствуют образованию тромбов, то есть затрудняющие свертывание крови. Но если по каким-то причинам при таких условиях происходит разрыв даже мелкого кровеносного сосуда, это грозит обширным кровоизлиянием.Примерно 80% от общего числа инсультов составляют инсульты ишемического типа.Предотвратить риск инсульта в числе прочего помогут лекарственные травы.Для профилактик инсульта и инфаркта миокарда ешьте свежие ананасы. Они богаты протеолитическим (расщепляющим белки) веществом, являющимся также антикоагулянтом.Для профилактики ишемического инсульта и инфаркта миокарда употребляйте в пищу горох во всех видах.Почти все бобовые содержат сильный антикоагулянт – генистеин, вещество с антиканцерогенными свойствами, то есть генистеин защищает организм от образования злокачественных опухолей.Чтобы снизить риск ишемического инсульта и инфаркта миокарда, пить настой измельченной ивовой коры (1-2 ч.л. на 1 стакан кипятка) по 1 стакану в день.Ивовая кора богата салицилатами, веществами, близкими к аспирину.5 морковок в неделю снижают рису возникновения инсульта на 70%.Энотеровое масло, получаемое из этого растения, является сильным антикоагулянтом и обладает гипотензивным действием. Используется для профилактики ишемического инсульта и инфаркта миокарда.Достаточно втереть в грудь 2 капли масла.Налейте несколько капель масла на платочек и вдыхайте или делайте ингаляции.При инсульте пить настой (1 ст.л. свежей или сухой травы залить 200 мл кипятка, дать настояться 2-3 часа, процедить) по четверти стакана 4 раза в день в течение 2-3 недель.Для предотвращения ишемического инсульта, инфаркта миокарда и снижения риска геморрагического инсульта выпивать 2 раза в неделю по стакану черничного сока или сока голубики.Черника и голубика богаты антиоксидантами, понижающими свертываемость крови, разрушающими атеросклеротические бляшки на стенках сосудов. Кроме того, они укрепляют капилляры, особенно сетчатки и глаз, поэтому их рекомендуют употреблять при близорукости.Содержит 9 веществ, замедляющих ввертывание крови. Такое действие чеснока вместе со способностью снижать кровяное давление делает его одним из лучших продуктов для профилактики ишемического инсульта и инфаркта миокарда.При гипертонии, сердечнососудистой недостаточности, инсультах принимать настойку травы (3 ч.л. сырья залить 200 мл водки, оставить на 7 дней, процедить) по 15-20 капель 2-3 раза в день.Фолиевая кислота помогает предупреждать ишемическое поражение сердца и мозга. Фолат также содержится в капусте, спарже, петрушке и щирице.Прекрасный источник кальция, снижающего риск ишемического инсульта и инфаркта. Молодая зелень щирицы используется в салатах, более зрелые листья можно есть в пареном виде.