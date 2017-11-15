Привычки, которые делают вас старше

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Если каждый ваш день похож на решение многозадачного квеста без перерыва на отдых, то не удивительно, что иногда по утрам в не находите сил, чтобы поднять себя с кровати. Многозадачность не всегда улучшает производительности, зато всегда приносит вред организму. Большое количество поставленных задач всегда сопровождается высоким уровнем стресса, и результате вы успеваете меньше, чем при работе в привычном ритме.Состояние хронического стресса провоцирует преждевременное старение, поэтому не нужно стараться успеть сделать все и сразу. Сфокусируйтесь на одной задаче, доведите ее выполнение до конца, а только потом переключайтесь на другую.Типичная российская традиция — после плотного ужина уже без чувства голода обязательно съесть десерт, а потом запить его чем-нибудь сверх калорийным по типу капучино. Эта привычка приводит не только к лишним килограмма, но и к паре лишних лет для вашего внешнего облика. Употребление большого количества сахара замедляет выработку коллагена, со временем кожа теряет эластичность, появляются морщины, отеки и темные круги под глазами.Отсутствие полноценного 6-8 часового сна приводит не только к усталости и плохому настроению. Нарушение режима сна провоцирует развитие умственных заболеваний и преждевременное старение мозга. Если постоянно спать менее пяти часов за ночь, то вы потеряете способность планировать свои дела и принимать решения, анализировать и видеть ошибки в своих действиях.Ученые сравнивают бессонную ночь с ушибом головы, последствия будут схожими.Не рекомендуется спать лицом в подушку, это приводит к образованию морщин. Если вы не можете избавиться от этой привычки, то хотя бы приобретите наволочки из сатина, этот материал не образует складок.Один час просмотра телевизора сокращает жизнь человека в среднем на 22 минуты, то есть люди, которые имеют привычку смотреть телевизор, живут как минимум на пять лет меньше. Вред обусловлен не самим просмотром телевизора, а сидячим образом жизни, поэтому вред от телевизора можно минимизировать, есть каждый полчаса вставать и двигаться.В зоне риска люди, которые проводят целый день перед компьютером и встают из-за него только для того, чтобы пообедать. Малоподвижный образ жизни — это риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, искривления позвоночника, проблем с почками и ожирения. Человеку необходимы занятия спортом и небольшие прогулки в течении рабочего дня. Сутулая поза, которую человек принимает за компьютерным столом, дает очень большую нагрузку на кости, приводит к дегенерации позвоночника. Если сейчас вы не найдете времени на спорт, то очень скоро вам придется искать время и деньги на лечение.Молодость кожи напрямую зависит от того, сколько времени вы ей уделяете. Быстрый ритм жизни, плохая экология и другие атрибуты жизни в большом городе не идут на пользу. Для того, чтобы продлить молодость кожи, важно регулярно ухаживать за ней с использованием качественных косметических средств, особенного внимания заслуживает область вокруг глаз, в этих зонах кожа более тонкая и склонная к появлению морщин. Одним из факторов старения для кожи является инсоляция, поэтому солнцезащитными кремами следует пользоваться каждый солнечный день, а не только перед походом на пляж.Два слоя тонального крема и завершающий слой пудры — это не легкий макияж, а прямая дорога к образованию морщин. Особенно опасна декоративная косметика на спиртовой и масляной основе, спирт ужасно сушит кожу, а масло забивает поры, не давая коже дышать. К счастью, сейчас в моде естественность, поэтому вы имеете все шансы оставаться в тренде без вреда для своей кожи.Слишком горячий воздух в помещении ускоряет испарение влаги с поверхности кожи, поэтому в холодное время года нужно пользоваться увлажнителем помещений. Функцию увлажнителя может выполнить обыкновенное мокрое полотенце, которое следует положить на батарею.Сжимание губ провоцирует образование морщин вокруг рта, этим увлекаются те, кто курят, пьют напитки через трубочку. Помните, что duckface уже давно не в моде, как и курение.Не стоит слепо избегать продуктов, в которых содержатся жиры, они бывают не только вредными, но и полезными, даже необходимыми. В первую очередь это касается омега-3 жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах и рыбе, они необходимы сохранения упругости кожи. Сделайте себе привычкой есть рыбу как минимум два раза в неделю, и этим вы продлите молодость кожи.