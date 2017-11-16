Названы главные причины боли в висках

Медики рассказали все, что нужно знать о височной головной боли.Каждый может столкнуться с таким явлением, как головная боль, локализующаяся в висках. Самый легкий способ ее устранить - это выпить обезболивающую таблетку, но в таком случае причина височной боли останется не определенной и неприятные ощущения могут потревожить человека вновь после того, как действие препарата завершится.Невропатологи называют височную головную боль одной из самых популярных причин обращения к ним за помощью. Отсюда следует вывод, что достаточно большое количество людей сталкиваются именно с таким видом головной боли. Поэтому врачи решили обозначить- перепад атмосферного давления является одной из наиболее частых причин боли в висках, которая может потревожить человека даже во сне;- вирусные и простудные заболевания нередко провоцируют появление височной головной боли;- воспалившийся зубной нерв может стать причиной пульсирующей боли в области висков;- эмоциональное и физическое перенапряжение;- чрезмерное употребление продуктов, имеющих в своем составе такую добавку, как глутамат мононатрия;- курение и употребление алкогольных напитков, а также большого количества шоколада, в результате чего происходит интоксикация организма, вызывающая височные головные боли и не только;- любые нарушения гормонального фона, связанные с ростом организма, климаксом, беременностью и другими состояниями, при которых происходит гормональный сбой;- хронический недосып вызывает жуткие головные боли, поэтому врачи советуют не пренебрегать их советами и спать не менее 7 часов за ночь.Если височная головная боль тревожит вас уже не впервые или же ее не удается купировать обезболивающими таблетками - откладывать видит к доктору не стоит и чревато негативными последствиями для здоровья в целом.