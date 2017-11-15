Как правильно ухаживать за кожей лица осенью



растительные жиры, среди которых масло авокадо, миндаля, виноградных косточек;



пчелиный воск, норковое масло, смягчающие и питающие кожу;



экстракты зеленого чая, ромашки, календулы и других трав для снятия раздражения;



витамины А, С, Е.



После жаркого лета лицо, насытившись солнечными лучами, становится сухим и нуждается в восстановлении. Первые осенние месяцы наблюдается теплая погода, солнце становится более щадящим, но все равно оставляет отпечаток на лице. Затем приходят дожди, холодный пронизывающий ветер, и уровень чувствительности повышается: появляются раздражения, покраснения, шелушение. Такие изменения становятся сигналом к тому, что нужно срочно становиться на защиту кожи лица.Кожа ощущает стресс во время перехода из жаркого лета в холодную осень. Чтобы сделать этот период максимально комфортным, девушкам следует запастись уходовыми средствами, которые легко найти в магазине косметики для лица. Среди них обязательно должен быть защищающий увлажняющий крем для лица. Обратите внимание на текстуру осеннего крема. Она должна быть более насыщенной, чем легкие летние флюиды, но не такой плотной, как зимние средства. Обязательными компонентами уходовой косметики в осенний период должны быть:Когда кожа как следует увлажнена и напитана, можно приступать к макияжу. Естественно, и здесь не обойдется без полезных советов. Правильно подобранный крем для лица можно использовать в качестве баз для макияжа. Затем нужно позаботиться о том, чтобы кожа не находилась под влиянием ультрафиолетовых лучей. Для этого стоит подобрать тональный крем, который подойдет для ранней осени. В его составе должны быть солнцезащитные фильтры.В это время года солнце щадящее, но летние лучи уже оставили свой отпечаток, так что не стоит усугублять ситуацию. Достаточно средства с SPF 15, чтобы избежать вредного ультрафиолетового воздействия. Учитывайте, что осенью загар становится менее заметным, исходя из этого, подбирайте оттенок тонального крема, который не будет контрастировать с кожей.Чтобы не выглядеть слишком бледно, подберите румяна под ваш цветотип. Так вы подчеркнете красивые черты лица и добавите немного румянца. Для макияжа глаз используют коричневые, серые или зеленые тени. Перечисленные цвета наиболее гармоничны в осеннее время года.Конечно же, уделите должное внимание губам, которые зачастую тоже страдают от мороза и ветра. И речь идет не только о гигиенических помадах, но и о бальзамах, кремах и масках. Если ваши губы в процессе восстановления, но хочется сделать на них акцент в макияже, используйте увлажняющий блеск вместо любимой матовой помады.Если летом вы не теряли время и постоянно принимали солнечные ванны, то могли заметить, что состояние кожи тела заметно изменилось. Она стала стянутой, а местами шелушится, потому что под воздействием УФ-лучей она обезвоживалась.Осенью нужно уделить должное внимание уходу за собой, поэтому стоит подобрать средства по уходу за телом. Это не только восстановит и освежит тело, но и расслабит вас после рабочего дня. Кто-то предпочитает салоны, а кто-то проводит косметические процедуры самостоятельно в домашних условиях. Отдохните в ванной, очищая тело ароматным гелем для душа с шоколадом, корицей или ванилью. Следует выбирать тот вариант, в составе которого присутствует крем, который увлажняет кожу и будет менее агрессивно воздействовать на нее;Отшелушивающий эффект дарят скрабы для тела, которые снимают ороговевшие частички и делают кожу гладкой и мягкой, как шелк. В качестве ингредиентов используют овсянку, кофе, мед или морскую соль. Обязательно нужно добавить косметическое молочко или масло, чтобы основа готового средства была жирной и глубоко питала кожу;Чувствительную кожу рук нужно не только питать, но и увлажнять. Одними кремами не обойтись, поэтому иногда можно побаловать себя ванночками из трав ромашки, крапивы, календулы, подорожника, которые вернут вашим рукам молодость;Ну и, конечно же, не забывайте об уходе за ногами, которые устают в течение всего дня. В холодное время года полезно делать согревающие и успокаивающие ванночки с морской солью и травами. Если вы столкнулись с проблемой огрубевшей кожи стоп, на помощь придут скрабы и питательные крема.Главное в уходе за кожей лица и тела ? постоянство. Приучите себя к регулярным посещениям салонов или домашним процедурам, и результат не заставит вас ждать!