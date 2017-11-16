Медики подсказали эффективные рецепты для лечения цистита дома

Подборка лучших советов.К лечению цистита необходимо подходить комплексно.При цистите у женщин возникает жгучая боль во время мочеиспускания. Соблюдение некоторых советов поможет быстро вылечить данное заболевание.В первую очередь необходимо соблюдать правильный режим питания и следить за тем, чтобы тело, в частности ноги, не переохлаждалось.Эффективными при лечении станут лечебные ванны, с добавлением настоев на разных травах. Рекомендуется использовать шалфей, хвою, подорожник, и настой на березовых почках.Отвары полезных трав также рекомендуется пить вместо чая. Особо полезными при цистите являются отвары петрушки и можжевельника, также противовоспалительным действием обладает корень солодки. Настои и отвары лекарственных трав помогают снять воспаление, боль, оказывают антисептическое действие.Кроме лечения травами можно применять прогревания. Картофель с кожурой отваривается, а потом обматывается марлей или другой стерильной тряпкой и прикладывается к нижней части живота.К лечению цистита необходимо подходить комплексно, чтобы полностью вывести болезнь из организма. Если инфекцию не долечить, то она может перерасти в хроническую и нарушить работу половых органов женщины.