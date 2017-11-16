Ночная потливость: почему возникает и как с ней бороться



Кислые продукты питания (маринады, соленья, цитрусовые и т. д.);



Горячая и острая пища;



Горячие напитки;



Кофеин (кофе, чай, шоколад, кола);



Пряная пища (кайенский перец, имбирь, перец);



Гидрогенизированные и насыщенные жиры (мясо, маргарин);



Табак и марихуана;



Алкоголь, включая пиво.





Установить температуру в комнатах не более 18-20 градусов;



Покупать одежду ребёнку только из натуральных материалов.



Кожа, в которую интенсивно поступает кровь, охлаждается тонким влажным слоем пота. Кровь, проходя через тесную сетку капилляров, отдаёт большое количество переносимого тепла. Через венозную систему охлаждённая кровь снова поступает в крупные сосуды и обратно в сердце.Это жизненно важно для выполнения многих функций. При данной температуре ферменты и протеины начинают действовать по максимуму, а эритроциты, или красные кровяные тельца, быстрее связывают и транспортируют кислород.Чаще всего он проявляется в возрасте 18-30 лет.Итак, ночной гипергидроз характеризуется чрезмерным потоотделением во время сна. Люди, страдающие от избыточной потливости во время сна, часто просыпаются ночью в поту. Им периодически приходится менять простыни и одежду, причём намного чаще, чем людям с нормальным уровнем потоотделения.Наличие симптомов данной болезни негативно отражается на способности человека концентрироваться и на его ежедневной работоспособности. Ведь чрезмерное потоотделение заставляет постоянно думать о том, как ты выглядишь со стороны, о том, какое впечатление ты производишь на окружающих, а также периодически отвлекает от выполнения прямых обязанностей на рабочем месте.В обиходе ночной гипергидроз именуют просто ночным потом.Также ночная потливость может быть одним из симптомов стресса и психического заболевания. Не нужно путать ночную потливость, вызванную внешними факторами, например, слишком высокой температурой помещения, с потливостью, вызванной нервозностью, стрессом и особенностями строения организма. Это разные физиологические состояния.и многие другие острые инфекции, которые обычно сопровождаются высокой температурой тела. В этом случае повышенное потоотделение играет роль защитного механизма, признаком активации иммунной системы в борьбе с инфекцией.Эту инфекцию вызывает микробактерия – туберкулёзная палочка, которая внедряется в иммунные клетки. Днём температура тела повышена до 37,2 – 37,5 градусов, а ночью организм реагирует потливостью во сне, пытаясь посредством пота избавиться от болезни.При этом патологическом состоянии в крови понижена концентрация глюкозы. Люди, принимающие инсулин либо преоральные антидиабетические средства, могут чувствовать себя неважно в ночной период из-за снижения уровня сахара, что чревато значительным потоотделением.Повышенная ночная потливость может свидетельствовать о наличие ракового заболевания крови (лимфома, лейкемия). В организме постоянно происходит воспалительный процесс, от которого он и пытается избавиться с помощью пота. Белые кровяные клетки мутируют в злокачественные и перестаю исполнять свои защитные функции. Но при этом они по-прежнему выделяют вещества в центр головного мозга – гипоталамус, отвечающий за терморегуляцию. По этой причине температура организма повышается и человек ночью потеет. Если вы страдает ночной потливостью и при этом наблюдается резкое уменьшение массы тела и лихорадка, то стоит сдать анализы крови, чтобы вовремя диагностировать заболевание.Ночная потливость часто тревожит гипертоников. Причиной потения в таком случае выступают скачки внутричерепного давления. Находящийся в активной дневной фазе человек переживает повышенное давление, ночью же, во время сна, организм расслабляется, все протекающие в нём процессы замедляются и, как следствие, давление падает. Как результат – обильное потоотделение.Повышают выделение пота и днём, и ночью, что часто сопровождается учащённым сердцебиением, усталостью, затруднённым дыханием.Клетка, перерождаясь в злокачественную, перестаёт выполнять свою функцию, но всё ещё продолжает отправлять соответствующие медиаторы в гипоталамус. В результате температура тела повышается и возникает ночная потливость.Повышенная активность щитовидной железы ведёт к гормональному дисбалансу и в результате резкого колебания уровня гормонов возникает обильная ночная потливость.Состояние организма в связи с постоянным эмоциональным напряжением, когда вырабатываются гормоны стресса – адреналин и кортизол – также может привести к появлению ночной потливости. Если вы загружены работой или ваша жизнь – это череда бесконечных треволнений, то ваш организм, естественно, не успевает отдохнуть, а надпочечники, которые вырабатывают гормоны стресса, постоянно испытывают переутомление. В отличие от наших предков мы ведём малоподвижный образ жизни, поэтому данные гормоны не расходуются и продолжают циркулировать в организме, держа его в состоянии боевой готовности. Внезапная ночная потливость – один из симптомов, который указывает, что с вашим телом не всё в порядке.Связь между лекарственными препаратами и ночной потливостью довольно крепка, если в состав этих препаратов включены такие вещества, как тамоксифен, нитроглицерин, гидралазин, никотиновая кислота, или ниацин. Злоупотребление антидепрессантами и аспиринсодержащими лекарствами может привести к ночному поту. Следует проконсультироваться у врача и снизить количество принимаемых жаропонижающих средств.Часто ночная потливость идёт рука об руку с тяжёлыми болезнями нервной системы – автономной дисрефлексией, посттравматической сирингомиелией, инсультом, автономной нейропатией, эпилепсией, рассеянным склерозом.Другие возможные причины ночного гипергидроза:Это проблема, при которой обилие пота по ночам не объясняется какой-либо медицинской причиной, а связано с психологическими факторами.Ночную потливость могут вызыватьДля предотвращения ночной потливостикоторые заставляют организм усилить теплоотдачу, а, значит, и повысить потоотделение – горчица, хрен, перец, карри, лук, чеснок, кориандр, имбирь и др. Это происходит потому, что вещество под названием капсаицин, которое находится в острой пище, стимулирует рецепторы во рту, участвующие в терморегуляции и потоотделении. То же ограничение касается жирной и солёной пищи. Кроме того, не только горячие напитки, но и горячая пища может спровоцировать излишнее потоотделение, поэтому блюдам необходимо дать остыть до приемлемой температуры.Являясь сильными стимуляторами, которые усиливают сердечные сокращения, они вынуждают сердце работать так, как если бы оно работало при перегреве, провоцируя повышение потоотделения.Что касается алкоголя, механизм обильной ночной потливости здесь таков –Испытывая дополнительную нагрузку под воздействием алкогольной интоксикации, печень перестаёт справляться с основными функциями, провоцирую обильную ночную потливость. Поскольку алкоголь стимулирует приток крови в направлении кожи, то алкогольные напитки могут привести к повышенному потоотделению ещё до того, как вы почувствуете какое-либо другое его действие на ваш организм. Пиво, вино, водка мгновенно усваиваются и соответственно расширяют поры, сквозь которые происходит выделение тепла. При сильной потливости может возникнуть недостаток витамина В1, который поддерживает работу нервной системы.Одной из популярных причин повышенной ночной потливости является нарушение сна. Человек отводит около трети своей жизни на сон. В это время организм обновляется не только в энергетическом, но и в физиологическом плане, мозг обрабатывает и анализирует полученную информацию.В случае нарушения сна в организме наступает дисбаланс в функционировании определённых систем.Также чрезмерная потливость ночью может быть следствием дыхательной недостаточности. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу. Дыхательная недостаточность – патологическое состояние, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови либо оно достигается за счёт более интенсивной работы аппарата внешнего дыхания и сердца, что приводит к снижению функциональных возможностей организма. Внешнее дыхание поддерживает постоянный газовый обмен в организме, т.е. поступление кислорода из атмосферы и удаление углекислого газа. Всякое нарушение функции внешнего дыхания приводит к нарушению газового обмена между альвеолами воздуха в лёгких и газовому составу крови. В итоге данных нарушений в крови резко возрастает содержание углекислоты, а содержание кислорода при этом уменьшается, что приводит организм пациента к кислородному голоданию (гипоксии) жизненно важных органов, таких как сердце и головной мозг.Следует иметь в виду, что функция аппарата внешнего дыхания очень тесно связана с функцией системы кровообращения – при недостаточности внешнего дыхания усиленная работа сердца является одним из важных элементов её компенсации, что в свою очередь приводит к более сильному потоотделению.Причиной обильной потливости по ночам у женщин может быть беременность. Это связано с гормональной перестройкой организма. Проявление ночной потливости и её периоды могут быть разными – одни забывают об этой проблеме после первого триместра, другие страдают от неё на поздних сроках беременности. Обильное потоотделение обычно исчезает, как только баланс гормонов в организме приходит в норму.ТакжеОбычно она наступает после 45 лет и рассматривается как естественный этап возрастных изменений, происходящих в организме женщины. Яичники перестают вырабатывать женские гормоны эстроген и прогестерон. Гормональные изменения могут вызвать серьёзные нарушения в работе гипоталамуса. Этот крошечный отдел головного мозга регулирует почти все функции организма, в том числе и потоотделение. Когда уменьшается количество эстрогенов, организм обманчиво связывает этот сбой со снижением температуры тела и, следовательно, увеличивает её, чтобы достичь теплового и гормонального баланса.Кроме того, ночная потливость бывает– за несколько дней до менструации женщину беспокоят раздражительность, плаксивость, утомляемость, угревые высыпания и повышенное потоотделение.Не обходит стороной это заболевание и маленьких детей. Если такое случилось с вашим ребёнком – присмотритесь, иногда это служит симптомом инфекционного заболевания. Следует внимательно отнестись и осмотреть ребёнка у врача, так как повышенная потливость может вызвать у неокрепшего организма нарушения в работе вегетативной системы.По большей части, повышенное потоотделение у детей связано с возрастными изменениями. Во время роста организм перестраивает происходящие процессы, соответственно нарушается и температурный режим. Со временем всё приходит в норму.Бывает, что потливость вызывает проблемы со сверстниками, и порой ребёнок стесняется говорить о проблеме даже родителям.Деликатное отношение со стороны взрослых также поможет преодолеть внутренние психологическиe барьеры.Человеку необходимо двигаться. Если этого не происходит, то организм может выбрасывать излишки энергии через пот. Как можно больше старайтесь быть на свежем воздухе, совершайте пешеходные и лыжные прогулки, турпоходы и выполняйте посильную физическую работу, занимайтесь физкультурой.После консультации врач проанализирует наблюдаемые симптомы и жалобы пациента и, в зависимости от полученных данных,Пациентам всегда рекомендуется общетерапевтическое обследование, скрининговое исследование, общий анализ крови и мочи, биохимия крови, рентгенография лёгких. Эти анализы позволяют выделить наиболее тревожные состояния, такие как опухоли, туберкулёз, диабет, нарушение функций щитовидки и др.Перед обследованием врач должен расспросить пациента о жалобах по поводу заболевания, об обстоятельствах его возникновения и о болезнях, которые были перенесены ранее. Для того, чтобы определить основные параметры работы организма, врач не только проводит общий осмотр, но и назначает анализ крови. Работа по выявлению болезни не ограничивается только микробиологическим исследованием. Также проводится контроль клеточного состава крови, показателей воспалительных процессов, гормонов щитовидной железы и половых гормонов, адреналина, норадреналина, функции почек и печени.Проведя детальный анализ крови, можно установить основное заболевание, которое привело к развитию ночной потливости. Определив истоки болезни, можно приступать к выбору её лечения. Обычно, по прохождении курса лечения, в организме наблюдаются положительные изменения. Как правило, хроническое или идиопатическое повышенное ночное потоотделение встречается редко.Метод лечения повышенной ночной потливости выбирается в зависимости от причины, частоты и степени серьёзности приступов ночного гипергидроза.Женский гормональный фон регулируется гипофизом и гипоталамусом. В гипоталамусе расположен центр терморегуляции. Резкие колебания уровня эстрогенов приводят к тому, что центр терморегуляции начинает реагировать на них повышением температуры – возникает ночная потливость.Если обильная ночная потливость не связана с гормональным дисбалансом, заболеванием, приёмом определённых медицинских препаратов, то нормализовать работу потовых желез можно следующим образом:Откажитесь от острой, солёной, пряной, жирной пищи, алкоголя, напитков, содержащих кофеин, по меньшей мере за три часа до сна – все эти продукты могут спровоцировать ночную потливость и резкие скачки температуры, повышая артериальное давление и учащая сердцебиение. А вот травяные чаи с мятой, мелиссой, имбирём и мёдом помогут спокойно уснуть.Это тоже может привести к ночной потливости. Переедание на ночь приводит к нарушению дыхания. Полный желудок вызывает давление на диафрагму, которое усиливается в горизонтальном положении. В результате пациент менее эффективно дышит во сне, может развиться такое заболевание как гастроэзофагеальный рефлюкс, который приводит к избыточному потоотделению ночью.После горячего чая или выполнения физических упражнений пульс учащается, ускоряется обмен веществ, что может привести к повышению потоотделения.незадолго до сна примите сначала тёплый душ, чтобы поры открылись и лишняя влага покинула тело, затем включите более прохладную воду, которая закроет поры, предотвратив тем самым ночную потливость. Также хороши успокаивающие тёплые ванны с травами и отвары шалфея внутрь, которые помогут расслабиться и уменьшить потливость во сне.Пользуйтесь перед сном антиперспирантами длительного действия, такими, например, каккоторые обеспечивают эффективную защиту от пота и запаха в течение 3-5 дней. Их важность трудно переоценить в современном обществе – настолько они удобны и практичны. Антиперспиранты Etiaxil являются широко известными и хорошо зарекомендовавшими себя как в Европе, так и в мире надёжными средствами от любых типов потливости в области подмышечных впадин: от самого обычного (умеренного) до избыточного (гипергидроз) потоотделения. После всего 1 нанесения на ночь запатентованная формула Etiaxil гарантирует защиту от пота и запаха в течение 3-5 дней. Пользоваться Etiaxil достаточно 1 или 2 раза в неделю. 1 флакона ёмкостью 12,5 мл хватает на 4-6 месяцев. Применяется Etiaxil только на ночь на сухую нераздражённую кожу.Если позволяет погода, спите с открытыми окнами, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Следите за тем, чтобы в спальне всегда было прохладно и свежо.Это самый комфортный климат, позволяющий существенно снизить ночную потливость.Надевайте более лёгкую пижаму, иначе в тёплой пижаме вы будете создавать больше условий для потливости. Одежда для сна должна быть из 100% хлопка.Такие травы, какпомогают регулировать и понижать температуру тела.