Лечение псориаза – вопрос жизни и смерти
Авторы статьи, опубликованной в издании Journal of Investigative Dermatology, провели анализ данных о состоянии здоровья 8 760 пациентов, страдавших псориазом, и 876 000 человек, у которых этого кожного заболевания не было.
Как показал анализ информации, даже после учета всех других факторов риска ранней смерти (курение, ожирение, наличие других хронических заболеваний и тому подобное), шансы умереть досрочно от разных причин были заметно выше у тех больных псориазом, у которых болезнью было поражено более 10% поверхности тела.
Ученые сообщают, что риск умереть досрочно у таких больных был выше в 1,79 раза по сравнению со своими сверстниками того же пола, не страдавшими псориазом.
Повышенный риск ранней смерти сохранялся даже у тех больных, которые получали лечение от псориаза, однако у которых сохранялось поражение болезнью кожных покровов на более чем 10% поверхности тела.
Авторы исследования подчеркивают важность не только ранней диагностики псориаза, но и тщательного соблюдения больными всех рекомендаций врача, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего прогрессирования болезни.
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