Лечение псориаза – вопрос жизни и смерти

Как установила международная группа ученых, псориаз связан с увеличением риска развития таких заболеваний как: хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.Авторы статьи, опубликованной в издании Journal of Investigative Dermatology, провели анализ данных о состоянии здоровья 8 760 пациентов, страдавших псориазом, и 876 000 человек, у которых этого кожного заболевания не было.Как показал анализ информации, даже после учета всех других факторов риска ранней смерти (курение, ожирение, наличие других хронических заболеваний и тому подобное), шансы умереть досрочно от разных причин были заметно выше у тех больных псориазом, у которых болезнью было поражено более 10% поверхности тела.Ученые сообщают, что риск умереть досрочно у таких больных был выше в 1,79 раза по сравнению со своими сверстниками того же пола, не страдавшими псориазом.Повышенный риск ранней смерти сохранялся даже у тех больных, которые получали лечение от псориаза, однако у которых сохранялось поражение болезнью кожных покровов на более чем 10% поверхности тела.Авторы исследования подчеркивают важность не только ранней диагностики псориаза, но и тщательного соблюдения больными всех рекомендаций врача, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшего прогрессирования болезни.Новости по теме:Псориаз – фактор риска атеросклероза Псориаз – фактор риска атеросклерозаВоспаление при псориазе может повлиять на уровень «хорошего» холестерина в организме. Поэтому люди, страдающие от псориаза, чаще попадают в больницу с сердечными приступами, инсультами и рискуют умереть в результате остановки сердца.Читать новостьЛазер эффективно лечит псориаз! Лазер эффективно лечит псориаз!Ученые из Нидерландов нашли доказательства, подтверждающие эффективность и безопасность импульсных лазеров на красителях, которые можно применять для лечения локализованного псориаза и угревой сыпи.Читать новостьТестыВарикоз…Ваш риск?Есть ли холецистит?Простатит: узнать и уничтожить