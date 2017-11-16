Продукты, которые нельзя использовать для масок
Перекись водорода
Конечно, это средство незаменимо для лечения различных ран и порезов, но вот посредством него бороться с недостатками кожи — не лучшая идея. Стоит понимать, что при обильном смазывании кожи перекисью остается риск пожечь ее, а восстановление после таких «процедур красоты» окажется весьма продолжительным.
Масла
Нередко можно услышать призывы для модниц использовать различные масла, поскольку они отлично увлажняют кожу. В них содержится значительное количество антиоксидантов, однако для ухода непосредственно за кожей лица такое средство лучше не задействовать. Применение масел может сопровождаться закупоркой пор, а также появлением черных точек и, кроме того, прыщей.
Лимон
Наверняка многие читали о способности лимонного сока отбеливать кожу, а также устранять относительно мелкие ее недостатки. Однако такое средство в высокой концентрации способно серьезно навредить коже, разрушая защитный слой и даже провоцируя химические ожоги. Среди «побочных эффектов» также может наблюдаться раздражение и шелушение. Лимон можно задействовать в уходе за собой, но все же важен правильный подход.
Зубная паста
В интернете очень часто можно найти статьи, где для борьбы с черными точками и акне предлагают использовать обычную зубную пасту. В какой-то мере такое средство помогает подсушивать прыщи, ускоряя избавление от них, однако в составе пасты имеются химические компоненты, которые иногда ведут себя довольно агрессивно. Кожа станет сухой, кроме того, указанное средство нарушит ее рН-баланс и приведет к образованию неприятных пятен.
Сахар
Для губ скраб с использованием сахара может стать отличным средством, но вот для кожи такой подход не самый лучший. Из-за острых краев кристаллов сахара на коже образовывается немалое количество микропорезов. Для глубокой очистки кожи лица предпочтительнее задействовать овсяные хлопья, имеющие заметно более щадящую структуру.
Майонез
Этот продукт является довольно неплохим увлажняющим средством, и из него можно смешивать маски для волос, что сделает их более блестящими и придаст им естественную красоту. Но с кожей лица майонез поступает иным образом, и может провоцировать закупорку пор, ограничивая поступление к клеткам кислорода. В итоге могут появляться высыпания и черные точки, что точно нельзя назвать положительным эффектом.
Сода
Бытует миф, якобы обычная сода способна стать чудо-средством от черных точек, и действительно есть те, кто в такую «сказочку» верят. Однако у соды имеется довольно агрессивный рН, и в процессе контакта с кожей лица средство фактически разрушает эпидермальный барьер, что сопровождается обезвоживанием и ускорением процессов старения.
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