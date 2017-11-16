Продукты, которые нельзя использовать для масок

Большинство девушек любят делать маски с использованием натуральных компонентов, и, как правило, это действительно полезно для кожи. Однако некоторые продукты из-за своих особенностей вовсе не подходят для таких целей, но остаются те, кто их использует.Конечно, это средство незаменимо для лечения различных ран и порезов, но вот посредством него бороться с недостатками кожи — не лучшая идея. Стоит понимать, что при обильном смазывании кожи перекисью остается риск пожечь ее, а восстановление после таких «процедур красоты» окажется весьма продолжительным.Нередко можно услышать призывы для модниц использовать различные масла, поскольку они отлично увлажняют кожу. В них содержится значительное количество антиоксидантов, однако для ухода непосредственно за кожей лица такое средство лучше не задействовать. Применение масел может сопровождаться закупоркой пор, а также появлением черных точек и, кроме того, прыщей.Наверняка многие читали о способности лимонного сока отбеливать кожу, а также устранять относительно мелкие ее недостатки. Однако такое средство в высокой концентрации способно серьезно навредить коже, разрушая защитный слой и даже провоцируя химические ожоги. Среди «побочных эффектов» также может наблюдаться раздражение и шелушение. Лимон можно задействовать в уходе за собой, но все же важен правильный подход.В интернете очень часто можно найти статьи, где для борьбы с черными точками и акне предлагают использовать обычную зубную пасту. В какой-то мере такое средство помогает подсушивать прыщи, ускоряя избавление от них, однако в составе пасты имеются химические компоненты, которые иногда ведут себя довольно агрессивно. Кожа станет сухой, кроме того, указанное средство нарушит ее рН-баланс и приведет к образованию неприятных пятен.Для губ скраб с использованием сахара может стать отличным средством, но вот для кожи такой подход не самый лучший. Из-за острых краев кристаллов сахара на коже образовывается немалое количество микропорезов. Для глубокой очистки кожи лица предпочтительнее задействовать овсяные хлопья, имеющие заметно более щадящую структуру.Этот продукт является довольно неплохим увлажняющим средством, и из него можно смешивать маски для волос, что сделает их более блестящими и придаст им естественную красоту. Но с кожей лица майонез поступает иным образом, и может провоцировать закупорку пор, ограничивая поступление к клеткам кислорода. В итоге могут появляться высыпания и черные точки, что точно нельзя назвать положительным эффектом.Бытует миф, якобы обычная сода способна стать чудо-средством от черных точек, и действительно есть те, кто в такую «сказочку» верят. Однако у соды имеется довольно агрессивный рН, и в процессе контакта с кожей лица средство фактически разрушает эпидермальный барьер, что сопровождается обезвоживанием и ускорением процессов старения.