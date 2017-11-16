6 способов, которые помогут избавиться от боли в спине без лекарств

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Статистика ВОЗ утверждает, что каждый третий человек на Земле имеет проблемы с позвоночником или суставами. К 30-ти летнему возрасту на периодические или хронические боли в позвоночнике жалуется около 84% населения планеты, из них большая часть приходится на поясничный отдел.Когда дискомфорт в позвоночнике или острые боли дают о себе знать в повседневной жизни, а нет возможности подойти к вопросу комплексно, можно начать доступные, но действенные меры в виде простых физических упражнений.Несколько раз в течение дня, нужно встать спиной к стене, выпрямиться, чтобы макушка головы прикасалась к стене, распрямить плечи, чтобы лопатки максимально прижались к стене, ниже крестец , ягодицы и пятки тоже прикасались к стене. Поясничным отделом давите на стену – это укрепит глубокие поясничные мышцы, спазм которых часто и приводит к болям. Удерживайте позицию от одной до трех минут 5-10 раз в день, по три подхода.То же самое упражнение практикуйте в положении лёжа на полу, на гимнастическом коврике. Упражнение на гимнастическом коврике полезно делать перед сном.Если вы испытываете неприятные ощущения в поясничном отделе, когда ложитесь спать - подложите небольшое свернутое валиком полотенце в подколенную область. Подберите для себя размер высоты валика до комфортного состояния.Ещё один способ расслабить поясницу перед сном или в течении дня: в положении лёжа на спине подтяните согнутые в коленях ноги к животу, и обнимите их руками. Полежите так несколько минут. Затем сделайте мягкие скручивания: согнутые в коленях ноги положите вправо, нижнюю ногу выпрямите, голову поверните влево. Левая рука лежит на согнутой ноге. Плавно и глубоко дышите, выпрямитесь. Также повторите упражнение на левую сторону. Сделайте это движение несколько раз, плавно без резких и быстрых движений в медленном темпе.Приучите себя сидеть на фитболе.И ещё один важный совет, который будет особенно актуален для молодых мам и тех, чья работа связана с тяжелой физической нагрузкой: поднимая что-либо, всегда начинайте подъем тяжести с "прямого" позвоночника, фиксируйте позвоночный отдел, не давайте прогнуться поясничному отделу, всегда сгибайте для таких задач, колени.