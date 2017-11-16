8 неожиданных продуктов, которые можно готовить на гриле

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В этом списке вы не увидите мяса, сосисек, перца и помидоров. Выбрали самые неожиданные продукты, которые можно приготовить на гриле. Не пугайтесь — получится нереально вкусно.Это отличная замена десерту после вкусного ужина. Очистите дыню от кожуры, нарежьте на дольки и жарьте по минуте с каждой стороны. Выложите на тарелку, полейте мёдом и наслаждайтесь лёгким десертом. Ещё жареная дыня отлично сочетается с зелёными салатами. Смешайте рукколу, айсберг, дыню, адыгейский сыр и грецкие орехи. В конце заправьте оливковым маслом и бальзамическим соусом.Кейл — суперфуд, который содержит большое количество витаминов и антиоксидантов. Кроме добавления капусты в смузи, салаты и супы, кейл можно готовить на гриле. Отрежьте нижний стебель, сохранив листья. Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите. По желанию добавьте другие любимые приправы. Положите кейл на решётку и готовьте, пока листья не начнут «увядать». Для получения хрустящей корочки добавьте тёртый сыр, например пармезан. И всё — чипсы из кейла готовы.Разрежьте клубнику пополам и слегка смажьте сливочным маслом, чтобы получить карамельный вкус. Положите клубнику в центр гриля и готовьте около минуты. Ягоды можно добавить к мороженому, вафлям или каше.Лучшие сыры для гриля — халлуми и адыгейский. Они держат форму и не растекаются. Нарежьте сыр на небольшие кусочки толщиной около сантиметра. Слегка смажьте их оливковым маслом и положите на хорошо разогретый гриль. Жарьте, пока сыр не начнёт румяниться и не образуется тонкая корочка. Готовый сыр идеален как отдельная закуска, так и как ингредиент для салатов и бутербродов.Разрежьте бейглы или крендели поперёк и положите на гриль. Жарьте по 10 минут с каждой стороны. По желанию намажьте их сливочным сыром, добавьте тонко нарезанные огурцы, листья салата и слабосолёную красную рыбу. Получается вкусный и питательный перекус.Жарить бананы на гриле проще простого. Очистите их от кожуры и положите на решётку. Чтобы образовалась тёмная корочка, слегка сбрызните бананы оливковым маслом. Готовьте до желаемого цвета. Совет: выбирайте бананы без чёрных точек на кожуре. Так фрукт будет держать форму и не развалится на части.Если вы не любите варёную цветную капусту, попробуйте приготовить её на гриле. Образуется приятный аромат и хрустящая корочка. Разрежьте цветную капусту на большие соцветия, смажьте оливковым маслом, добавьте перец, соль. Положите на гриль и жарьте по 5—7 минут с каждой стороны. Любители сыра могут добавить тёртый пармезан и подождать, пока он расплавится. Такое блюдо отлично подойдёт для любителей здорового перекуса.Да-да, арбуз тоже можно готовить на гриле. Нарежьте его крупными ломтиками, смажьте оливковым маслом, поперчите и полейте мёдом. Жарьте на гриле до появления тёмных полосок. Добавьте шарик пломбира — и вкусный десерт готов.